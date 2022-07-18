«بنك الإمارات دبي الوطني» يعيد إطلاق حملة بطاقات ائتمان ماستركارد "عرض مابيخلصش" المجانية مدى الحياة

أعاد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إطلاق حملة البطاقات الائتمانية تحت شعار ” عرض مابيخلصش” حيث تتيح للعملاء فرصة الحصول على بطاقات ائتمان ماستركارد مدى الحياة بدون مصاريف إصدار أو تجديد، بمجرد استخراج العميل للبطاقة الائتمانية وتفعيلها واستخدامها.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار رغبة البنك للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وزيادة قدرتهم على الشراء والتسوق، وسعيه إلى تلبية احتياجات عملائه، وتحفيزهم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية، وهو الامر الذي يحقق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، ويتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأكد محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن “الحملة تأتى في إطار دعم البنك لاستراتيجية البنك المركزي التي حققت نجاحاً كبيرا خلال السنوات الماضية عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي، كما تعد الحملة التي أطلقها البنك الأولى من نوعها في السوق المصرية والتي تتيح تقديم بطاقات ائتمانية مجانية مدى الحياة.”

وتتيح الحملة الجديدة استرداد العميل 100٪ من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية بعد أول ٦٠ يوماً من إصدار البطاقة بناءً على المعاملات الشرائية للعميل وبحد أقصى مصاريف إصدار البطاقة. اما بالنسبة لإسترداد مصاريف التجديد للبطاقة الائتمانية سيعتمد على معدل الاستخدام السنوي للعميل بناءً على نوع البطاقة، ومن المقرر ان تستمر الحملة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، وتتضمن بعض أنواع البطاقات الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر (التيتانيوم، البلاتينيوم، وورلد سويتش كارد).

ويشترط لاستفادة العملاء من الحملة الجديدة أن يتم استخراج بطاقة ائتمان ماستركارد جديدة من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال شهري يوليو واغسطس 2022 والتأكد من استخدامها وتفعليها.