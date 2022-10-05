بنك الإمارات دبي الوطني ومنظمة التعليم من أجل التوظيف - مصر يقدمان برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال

أعلن كل من بنك الإمارات دبي الوطني ومنظمة التعليم من أجل التوظيف – مصر (EFE-Egypt) عن توقيع عقد لتقديم برنامج تدريبي لريادة الأعمال يستفيد منه 40 من رواد الأعمال المصريين الذين يتوافر لديهم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، ويستمر عمل البرنامج لمدة عام كامل اعتبارا من سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023.

ويستهدف هذا المشروع المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل، من خلال دعم مهارات ريادة الأعمال للشباب في مصر عن طريق التدريب لتمكين الشباب والفتيات من توسيع نطاق أعمالهم الحالية، وتطويرها بالشكل المناسب الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وتقوم “EFE-Egypt” بتصميم البرنامج وتقديمه على مجموعتين، ومن المقرر أن تبلغ نسبة مشاركة المرأة 50% على الأقل من المستفيدين من البرنامج.

يقام التدريب في مركز ألماظة للتوظيف والتدريب (ARTC) والذي يقع في قلب سيتي سنتر ألماظة، وستتاح الفرصة لأفضل مشروعين في البرنامج لعرض منتجاتهم داخل سيتي سنتر ألماظة ولمدة أسبوعين لكل مشروع.

ويعد مركز” ARTC” المملوك لمركز التسوق “City Centre Almaza” وتديرها” EFE-Egypt” هو المركز الرائد في التوظيف والتدريب الشامل لتمكين الأشخاص من المهارات والفرص اللازمة لبناء وظائف في مختلف الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة.

وأكد محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن الاتفاق مع منظمة للتعليم من أجل التوظيف يأتي في إطار اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم رواد الأعمال وتأهيلهم لسوق العمل بشكل إيجابي بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن البرنامج يستهدف تدريب 40 رائد أعمال ويشترط أن يكون لديهم منتجات قابلة للتطبيق.

وأعربت نورة أبو السعود، الرئيس التنفيذي لمنظمة التعليم من أجل التوظيف-مصر، عن أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يعزز من نطاق مساندة رواد الأعمال وتأهيل أصحاب أعمال قادرين على تقديم منتجات جيدة وعلى المنافسة، وهو الأمر الذى من شأنه تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لإستراتيجية مصر 2030، كما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من رواد الأعمال.

ويذكر أن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر هي مؤسسة أهلية مشهرة من وزارة التضامن الإجتماعي وغير هادفة للربح أسست عام 2008، وتعمل ضمن مجموعة مؤسسات التعليم من أجل التوظيف بالشرق الأوسط، كما أنها تهدف إلي سد الفجوة بين التعليم والتوظيف من خلال تقديم برامج تدريبية تتوافق مع إحتياجات سوق العمل المصري، وتمكين الشباب من الباحثين عن عمل من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية والفنية التي تكمنهم من الالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى قيام المؤسسة بتدريب أكثر من خمسة عشر ألف شابة وشاب، بنسبة توظيف 75% لخريجي برنامج التدريب الوظيفي.