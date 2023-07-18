بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “مؤسسة أهل مصر للتنمية"

وقع بنك الإمارات دبي مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة “أهل مصر” للمشاركة في تجهيز مستشفى “أهل مصر” بالأجهزة الطبية اللازمة لوحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى، والتي تعتزم المؤسسة افتتاح المرحلة الأولى منها لعلاج الحروق بالمجان.

وتم توقيع البروتوكول يوم 19 يونيو 2023 بحضور كل من دكتور أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ودكتور شريف حمدي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بمؤسسة “أهل مصر للتنمية”

وتعتبر وحدة العلاج الطبيعي من أهم مراحل العلاج والاستشفاء للمصابين بالحروق العميقة بعد تعافيهم، خاصة المصابين بإعاقات جسدية ناتجة عن الحروق، حيث تضم الوحدة معالجين فزيائيين لتقديم التشخيص والفحص البدني وإعادة التأهيل والوقاية من الأمراض للمصابين بالحروق من خلال العلاج الطبيعي والذي أثبت علمياً أنه يساهم في تخفيف آلام الحروق وتحسين الصحة العامة لهم، كما يساهم العلاج الطبيعي في تحسين مظهر آثار أماكن الحروق والحركة الوظيفية للمرضى الذين أصيبوا بحروق من الدرجة الشديدة.

وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً: ” يحرص بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على دعم ومساندة مشروع إنشاء مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان إيماناً بدوره في المسؤولية المجتمعية في قطاع الصحة خاصة ذوي الإعاقة. ومن أجل ذلك، ساهم البنك في دعم تكلفة شراء أجهزة طبية بوحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الفيزيائي بملحقاتها من أجهزة طبية.”

وأضاف الشافعي: ” ونظرًا لطبيعة حوادث الحروق والتي تعد من الإصابات الخطيرة التي تهدد الحياة، وعادة ما تصيب مجموعات أو أسر كاملة، إلي جانب التكلفة المبدئية منذ دخول مصاب الحروق غرفة الرعاية المركزة والتي في الأغلب تتخطى مئات الآلاف مما يعني استحالة قدرة المصاب على الانتظار لحين توفر مصاريف العلاج المطلوبة، فإن الأمر يتطلب منا ومن كافة الجهات المعنية التي بإمكانها توفير سبل الدعم، المشاركة في توفير كافة احتياجات المستشفى إيمانًا منا بأهمية رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم لكل الفئات المستحقة”.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يحرص على أن تكون له إسهامات واضحة على مدار العام في كافة المبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة “رؤية مصر 2030”.

وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة “أهل مصر للتنمية”، عن امتنانها لمساهمة بنك الإمارات دبي الوطني -مصر، وأعربت عن تطلعها الى مزيد من التعاون معهم وغيرهم من المؤسسات للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، خاصة أن هذا المستشفى هو الأمل لإنقاذ مئات الآلاف من ضحايا الحروق والأول من نوعه في مصر والشرق الوسط وافريقيا، حيث قالت السويدي: ” أصبح لدينا الكثير من مصابي الحروق وقد استطعنا انقاذ حياتهم وخوض مسيرة ورحلة علاجهم ودمجهم في المجتمع ولكن هناك مئات الآلاف من المصابين لم يجدوا مكان متخصص يتمكن من إنقاذ حياتهم وعلاجهم بعد، لذا أملنا جميعًا افتتاح مستشفى أهل مصر في أقرب وقت ممكن”.