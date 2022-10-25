بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقدم قرض«تمكين» للشركات الصغيرة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تقديم قرض «تمكين» لتمويل أصحاب الشركات الصغيرة والذى يهدف إلى دعمهم بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

قرض «تمكين»

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قرض «تمكين» بقيمة تصل الى مليون جنيه مصري لعملاء البنك الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها السنوية من مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه مصري، لمساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم بشرط ان يكون مر على تأسيس الشركة علي الأقل سنتين.

هذا بالإضافة إلى مدة سداد مرنة للقرض تصل إلى 60 شهراً، يأتي هذا البرنامج في إطار حرص البنك مساندة هذه الشريحة من العملاء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أكد محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حريص على تنويع المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لعملائه بحيث يتم تغطية جميع فئات وشرائح العملاء، لذلك تم إطلاق قرض لتمويل اصحاب الشركات الصغيرة لتلبية احتياجات هذه الشريحة المهمة من العملاء والتي تمثل نواة التنمية الاقتصادية، كجزء من دورالبنك في دعم التنمية والاقتصاد المصري.