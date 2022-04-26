بنك «الإمارات دبي الوطني-مصر» يفتتح فرعيين جديدين في المهندسين ومدينتي

افتتح بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، مؤخراً فرعيين جديدين في المهندسين ومدينتي لخدمة عملائه في محافظتي القاهرة والجيزة، وإتاحة خدمات التجزئة المصرفية للأفراد وكافة الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل عدد فروع البنك إلى 66 فرعا.



وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر: يعتبر افتتاحنا لهذه الفروع الجديدة للبنك في محافظتي القاهرة والجيزة استكمالاً لخططنا التوسعية في السوق المحلية والتي بدأناها بنجاح منذ بدء استثماراتنا في مصر، حيث نحرص على تطوير منظومة الخدمات المصرفية وتزويد الفروع بالكوادر المؤهلة للعمل والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل الإجراءات وتلبية كافة احتياجات العملاء.



وأضاف، كما يسعى البنك إلى توسيع شرائح العملاء والوصول اليهم في مختلف المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم جميع الخدمات على مستوى فائق من الجودة والفعالية التي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل.

وتستهدف الفروع الجديدة سرعة تلبية متطلبات واحتياجات عملاء البنك من التعاملات المالية والنقدية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات البنك في مختلف محافظات الجمهورية.. كما تقدم الفروع الجديدة خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.

وتم تزويد كافة الفروع بماكينات حديثة لخدمات الصرف والإيداع بما يقلل من التزاحم داخل الفرع، وتزويد صالات استقبال العملاء داخل الفروع “بنظام انتظارالعملاء” لتسهيل صفوف الانتظار بالبنك بالإضافة إلي غرف اجتماعات عصرية وراقية لخدمة عملاء الخدمات المصرفية المميزة. وبالنسبة لفرع المهندسين فقد تم تزويده ايضاً بهاتف مرتبط مباشرة بمركز خدمة العملاء في حال وجود أي مشاكل أو استفسارات.

