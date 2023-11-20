بنك الإمارات دبى الوطنى مصر يوقع قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة حياة

وقع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية المتخصصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية ش.م.م. تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصرية.

الخطة التوسعة لمجموعة الإمارات دبى الوطنى

وقال البنك في بيان:” كجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار.

وتابع: “يهدف القرض المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر فقط إلى تمويل هذا المشروع الطموح، والذي سيضع حياة مصر كلاعب رائد في هذه الصناعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوى في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.

وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك. ” أهمية هذا القرض ليست فقط من اجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر. من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به. وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030.”

وتماشياً مع استراتيجيته للاستدامة، يركز بنك الإمارات دبي الوطني على تمويل المشاريع التي تعزز الاستدامة ومن خلال شراكته مع حياة مصر وتقديم القروض للمبادرات التي تشجع الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على السلع المستوردة، يظهر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر التزامه بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر، على التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع المستثمرين الأتراك في مصر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تروج للصادرات.

“نحن متحمسون للشراكة مع حياة مصر في تمويل هذا التوسع الجديد في إنتاج المناديل الورقية بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية المخصصة لخدمة أسواق التصدير الآخذة في الاتساع. وتشكل شراكتنا الاستراتيجية مع حياة أساس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الهادفة إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى ودعمها لتحقيق طموحاتها عبر تواجدها في 13 دولة.