بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير برنامج ريادة الأعمال الزراعية

وقع بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو، والسويدى إديوكيشن، ومؤسسة E4Impact الايطالية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره، وذلك تحت رعاية السفير الإيطالي في مصر.

ويقوم بنك الإسكندرية وفقًت لمذكرة التفاهم، بتمويل برنامج ريادة الأعمال الزراعية كجزء من جهوده لتحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، والذي سيقدمه مؤسسة E4Impact الإيطالية والسويدى إديوكيشن من خلال مبادرة Innovation Hub التي تعمل على الربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع.

ووُقعت مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعلي مصيلحي، وزير التموين، السفير الإيطالي ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، والسيد دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، وأحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.

برنامج ريادة الأعمال الزراعية

يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة؛ لتلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي ميشيل كواروني، على أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة، من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، مشددًا على أهمية المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر.

وأضاف أنه تم إعداد الرنامج ليتماشى مع الجهود الدولية؛ لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

ومن جانبه، قال أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تنتهجه استراتيجية السويدى اديوكيشن لدعم وتعزيز مجالي الابتكار وريادة الأعمال والذي يعد أحد الأسواق الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تستهدف الأنشطة التي تؤثر على الركائز الاقتصادية الرئيسية للدولة والتنمية المستدامة، ووفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

في السياق ذاته، أكد ايهاب سلامة، الرئيس التنفيذي” السويدى اديوكيشن“، أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي من منطلق دورها في تطبيق توجيهات الحكومة المصرية لكبار المستثمرين للمساهمة في دعم رواد الاعمال والافكار الجديدة، مشيرًا إلى أنها توفر كل سبل التدريب في مجال تطبيق التكنولوجيا الزراعية لرواد الاعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، والمساهمة في دعم الشباب.

وأضاف أنها تعمل على انتشار الشركات الناشئة بين جموع الطلاب والشباب في مصر، وإتاحة كل السبل الممكنة لهم، من أجل تطبيق أفكارهم والنهوض بها والتأكد من نجاحها، لتحظى الشركات المصرية بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دعم بنك الإسكندرية للقطاع الزراعي

وأضاف السيد دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بنك الإسكندرية: “نحن ندرك أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري؛ حيث أنه مساهم قوي في التنمية المستدامة والناتج المحلي الاجمالي. وتعد هذه المذكرة تأكيدًا لجهودنا في تطوير هذا القطاع والنهج الشامل الذي نتبناه والذي يظهر بشكل واضح؛ من خلال تحالفات بنك الإسكندرية الاستراتيجية مع شركائنا من القطاعين العام والخاص”.

وأضاف: “نحن نقدم الدعم الفني والمالي لبرنامج ريادة الأعمال الزراعية الذي يتماشى مع استراتيجيتنا، لتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر والوصول الي قطاع زراعي مزدهر وقوي يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل”.

وأعرب فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، عن فخره ببدء التعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة السويدي إديوكيشن لدعم رواد الأعمال في مصر، معربًا عن تطلعه لتحقيق الشراكة في مصر له نفس التأثير الكبير والمطبق في 19 دولة أخرى.