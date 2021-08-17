بنك الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد

وقع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة “تنمية الريف المصري الجديد” للمساهمة في دعم الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، من المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والتي تشمل العديد من المناطق التي يغطيها المشروع، ومنها مناطق المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي وسيوة والطور وغيرها من مناطق المشروع.

ويوفر بنك الإسكندرية حلولا تمويلية مصممة خصيصاً للمستفيدين لشراء المعدات والمواد اللازمة حسب احتياجات مشروعاتهم، وذلك في إطار دعم الأنشطة الزراعية، بحسب بيان صادر عن البنك.

حضر توقيع البروتوكول اللواء المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، واللواء أيمن صقر رئيس قطاع العمليات والقطاعات التنفيذية بشركة تنمية الريف المصري الجديد، وشريف لقمان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من كبار المسئولين التنفيذيين من بنك الإسكندرية و شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وصرح دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “إن شراكتنا مع واحدة من أكبر شركات الاستصلاح الزراعي “شركة تنمية الريف المصري الجديد”، تستهدف المساهمة في أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في مصر، وتقديم خدمات البنك المختلفة الي أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي في مصر. إن بنك الاسكندرية حريص على دعم تنمية القطاع الزراعي المعروف كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.”

من جانبه أعرب اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع بنك الإسكندرية لدعم وخدمة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال: “يهدف التعاون إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم كافة الصناعات المرتبطة التي تقوم على إنتاجية الأرض، جنباُ الى جنب مع النشاط الزراعي بمختلف صوره، فضلاً عن خلق وتهيئة مناطق تنموية اقتصادية جديدة، يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاقتصاد القومي المصري”.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب: “أن هذا البروتوكول مع بنك الإسكندرية يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي، خاصةً فيما يتعلق بإرساء وتنفيذ المشروعات التنموية، التي من شأنها أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية، ولعله يأتي في مقدمتها مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، والعمل على توفير الخدمات الفنية والتمويلية لهذه المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها”.

ومن جانبه قال شريف لقمان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية: “إن التعاون مع “شركة تنمية الريف المصري الجديد” من خلال هذا البروتوكول يُمثل خطوةً كبيرة لبنك الإسكندرية لدعم تواجده في القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية المساهمة في التنمية المستدامة. ومن خلال هذا التعاون سيوفر بنك الاسكندرية مجموعة من الحلول والخدمات القادرة على تلبية احتياجات شركات القطاع الزراعي المختلفة ودعم أنشطتهم.”