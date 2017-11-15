بنك الإسكندرية يوقع اتفاقية لدعم مبادرة إبداع من مصر

كامبيوني: “إبداع من مصر” تقدم تطبيقاً عملياً لمفهوم الشمول المالي



أمنية إبراهيم



وقع بنك الإسكندرية اتفاقية تعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية، اليوم الأربعاء، يهدف من خلالها اكتشاف أسواق جديدة، وفتح المجال أمام الفرص التصديرية لأصحاب الصناعات ضمن مبادرة إبداع من مصر.



وتنص الاتفاقية على اعتبار المجلس التصديري للصناعات اليدوية هو المستشار الخاص للبنك في كل ما يتعلق بالصناعات والحرف اليدوية، إلى جانب مساعدة الشركات للحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة (WFTO)، ووضع خطط للتدريب التقني وبناء قدرات هذا القطاع، بالإضافة إلى وضع الخطط التسويقية للمنتجات اليدوية ودعم مشاركتها في المعارض المحلية والدولية.



حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هبة حندوسة، المدير العام للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء).



ويواصل بنك الإسكندرية دعمه المستدام لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمرأة في المجتمع المصري، وذلك من خلال الترويج لمشروعاتهم بالمعرض الدولي للصناعات اليدوية كراع رسمي وشريك استراتيجي للمعرض للعام الثاني على التوالي من خلال مبادرته الرائدة للمسئولية المجتمعية “إبداع من مصر”. ويقدم المعرض للفنانين الموهوبين فرصة لتعزيز أنشطتهم وأعمالهم الفنية في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2017.



وتأتى مبادرة “إبداع من مصر” كواحدة من أبرز برامج المسؤولية المجتمعية التى يتبناها بنك الإسكندرية، والتي تعتمد على مفهوم “خلق القيمة المشتركة”، حيث يصبح البنك شريكاً كاملاً للمواطنين والمجتمع المحلي ويجمع بين القيمة الاجتماعية ونمو الاقتصاد من خلال تمكين المجتمعات المحلية التقليدية وزيادة فرص تنظيم المشروعات من خلال الترويج للتراث المصري من الأعمال اليدوية.

وتضم مبادرة “إبداع من مصر” أكثر من 30 شريك من المؤسسات والجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية التي تشمل مؤسسة فير تريد إيجيبت، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، ومؤسسة يدوية، وقرية تونس (الفيوم)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمجلس القومي للمرأة لعرض المنتجات والمصنوعات اليدوية لأكثر من 4000 من أصحاب الحرف بجميع محافظات وقرى الجمهورية. وذلك بالإضافة إلى تنظيم عدة دورات تدريبية وورش عمل، لتمكين أصحاب المشروعات والحرف اليدوية من التسويق لمنتجاتهم على المستوى المحلى والاقليمى.



وأعرب دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية عن فخره بتحول مبادرة “إبداع من مصر” من مشروع للخدمة المجتمعية إلى مبادرة قائمة بذاتها تهدف لخلق القيم المشتركة وتعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة لأعمال البنك.

وأشار إلى أن المبادرة شاركت في عدة مؤتمرات عالمية مثل المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضي وهو ما يعكس مدى اهتمام البنك بتطبيق مفهوم الشمول المالي.



وأضاف كامبيونى أن “إبداع من مصر” تهدف إلى تعزيز ريادة أصحاب الحرف الفنية واليدوية، خاصةً في المجتمعات المهمشة اقتصادياً، وتطويرها لتساهم في نمو الاقتصاد بفاعلية.”



وقال إن بنك الإسكندرية اهتم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني داخل معرض الصناعات اليدوية من خلال حلول نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالبنك، والتي ستمنح شركائه من العارضين عدداً من الخدمات المالية ومميزات بيع المنتجات بدون أي عمولات أو مصاريف إدارية، كما سيتم منحهم رسوماً مخفضة للاستفادة من هذه الخدمات البنكية بعد انتهاء فترة المعرض.



وعلى هامش معرض “إبداع من مصر” يقيم بنك الاسكندرية عدداً من الأنشطة الترفيهية وورش التدريب الحي داخل الخيمة الخاصة بالمبادرة فضلاً عن تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية واستضافة عدد من أبرز الفرق التراثية والغنائية كجزء من فاعليات الاحتفال بالمبادرة.