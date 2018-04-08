بنك الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع البريد الأردنى

المال ـ خاص: وقع بنك الإسكندرية أمس اتفاقية تعاون بعمان مع شركة البريد الأردنى لدعم وتيسير إرسال الحوالات إلى مصر. حضر التوقيع كل من، مجد شويكة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بالأردن، والسفير طارق عادل سفير مصر لدى…

المال ـ خاص:

وقع بنك الإسكندرية أمس اتفاقية تعاون بعمان مع شركة البريد الأردنى لدعم وتيسير إرسال الحوالات إلى مصر.

حضر التوقيع كل من، مجد شويكة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بالأردن، والسفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، والمستشار محمد محمود القنصل المصرى بالأردن، وخالد ذيب اللحام، مدير عام شركة البريد الأردنى، ودانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية.

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل خدمات تحويل الأموال للمصريين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن طريق تمكينهم من الاعتماد على شبكة فروع شركة البريد الأردنى، والبالغ عددها 300 فرع المنتشرة بكل أنحاء الأردن، كما ستتيح الاتفاقية للعملاء الجدد الاستفادة من الخدمة المصرفية المميزة التى يتيحها بنك الإسكندرية، عبر شبكة فروعه المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية والبالغة أكثر من 170.

وقال «كامبيونى» إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم من بنك الإسكندرية للمصريين العاملين بالأردن، من خلال توسيع شبكة المراسلين فى المملكة، والتى تتميز بتواجد قوى بالفعل، بفضل علاقات التعاون مع كبرى شركات الصرافة العاملة بالسوق الأردنية، والتى تمتد لأكثر من عشرين عاما.

وقال «اللحام» إن الاتفاقية جاءت انسجاما مع رؤية شركة البريد الأردنى، والخطة الإستراتيجية للشركة للأعوام 2017 – 2019 فى تقديم الحلول المبتكرة لخدمة المواطنين والمقيمين فى الأردن ومصر، لتوفير الخدمات المالية الفورية.

وأضاف أن اختيار شركة البريد لبنك الإسكندرية، كشريك نظرا لريادته فى المجال المصرفى فى مصر، ولكونه يمتلك أكثر من 170 فرعا ويديره 4.700 آلاف موظف، ولديه قاعدة من العملاء تبلغ 1.5 مليون عميل، الأمر الذى يعزز التوجه لبناء شراكة قوية لمصلحة العميل، وتوفير الثقة والأمان والأسعار المنافسة وجودة الخدمة فى البلدين الشقيقين.

وقال شريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية، جاءت الاتفاقية نتيجة للجهود المبذولة من الطرفين، والنابعة من رغبتهم فى تقديم خدمات قيمة للمصريين المقيمين فى الأردن وتسهيل إرسال حوالاتهم إلى مصر.

ويسعى بنك الإسكندرية دائما لتوفير أحدث تقنيات، وأنظمة المدفوعات وتقديم العديد من المنتجات المصرفية المصممة خصيصا لتشجيع مرسلى، ومستقبلى الحوالات على استثمار مدخراتهم فى مصر من خلال أوعية إدخارية بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تتميز بعوائد تنافسية فضلا عن العديد من المزايا الأخرى، التى تناسب متطلبات كل شرائح العملاء.