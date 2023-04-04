بنك الإسكندرية يقوم بالتنفيذ على أرصدة شركة «إتش إن اس جروب» لدى البنك التجاري الدولي

علمت «المال» من مصادر بقيام بنك الإسكندرية صباح اليوم بالتنفيذ على أرصدة شركة إتش إن اس جروب لدى البنك التجاري الدولي، والبالغ قدره 19.145 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن ذلك جاء بعد أن تحصل بنك الإسكندرية على قرار قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بالتنفيذ على أرصدة الشركة نفاذًا للحكم رقم 830 لسنة 11 ق اقتصادي الصادر لصالح بنك الاسكندرية ضد الشركة والمتضمن الزام الشركة بالمديونية المستحقة.

جدير بالذكر أنه قد سبق لبنك الإسكندرية التنفيذ على أرصدة الشركة لدى بنوك أخرى بملبغ يجاوز الـ 8 ملايين جنيه.

وفي سياق متصل تحددت جلسة 26 إبريل 2023 لإجراء جلسة مزايدة علنية بالمحكمة الاقتصادية لبيع مول صن ستي الشيراتون لصالح بنك الإسكندرية لاستكمال إجراءات البنك ضد الشركة لتحصيل مدينيته التي تجاوزت الملياري جنيه.