بنك الإسكندرية يعدل عمولة تدبير العملة على جميع بطاقاته

أخطر بنك الإسكندرية عملاءه بتعديل عمولة تدبير العملة على جميع بطاقاته في الخارج، وأعلن البنك أن رسوم إجراء تعاملات بالعملات أجنبية سجلت 6% لجميع البطاقات.

الحد الأقصى لحدود سحب الدولار من بنك الإسكندرية

ووفقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية بلغت حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان للبطاقة الذهبية 5 آلاف جنيه يوميا و 15 ألف جنيه شهريا، وبالمثل جاءت حدود السحب النقدي الدولي.

وبالنسبة للبطاقة التيتانيوم سجلت حدود المشتريات الدولية 15 ألف يوميا و 100 الف جنيه شهريا، وسجلت حدود السحب النقدي الدولي 5 الآف جنيه و20 ألف جنيه شهريا.

وسجلت حدود المشتريات للبطاقة البلاتينيوم 30 آلاف جنيه يوميا و 100 آلاف جنيه شهريا،وبالنسبة لحدود السحب النقدي الدولي سجلت 5 آلاف جنيه يوميا و 20 ألف جنيه شهريا.

و سجلت حدود المشتريات الدولية للبطاقة ورلد 50 ألف جنيه يوميا و 250 ألف جنيه شهريا وبالنسبة لحدود السحب النقدي الدولي بلغت 5 آلاف جنيه يوميا و20 ألف جنيه شهريا.

