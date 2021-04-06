بنك الإسكندرية يطلق العديد من المبادرات للمساهمة في تمكين آلاف السيدات

أطلق بنك الإسكندرية العديد من المبادرات وعروض الخدمات البنكية المتميزة طوال شهر مارس 2021، بهدف التأثير على حياة آلاف السيدات المصريات بشكل إيجابي، في إطار الاحتفال بشهر المرأة والمشاركة بقوة في تحقيق مفهوم خلق القيم المشتركة.

يأتي هذا من أجل تمكين المرأة للمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وذلك عن طريق توفير كل السبل اللازمة لتأسيس مشروعاتهم بشكل مستدام، وتحقيق الاستقلال المالي، مما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم.

وفي إطار إستراتيجية بنك الاسكندرية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

يقوم البنك بدعم المرأة وفقا لخمسة أبعاد رئيسية وهي؛ الشمول المالي والتمويل المستدام، والتنمية الاقتصادية، والابتكار الاجتماعي والتعليم، والاستدامة البيئية، ومشاركة الموظفين.

كما تعكس تلك المبادرات والبرامج دعم بنك الإسكندرية للمرأة في مختلف القطاعات، سواء من خلال الخدمات والمنتجات البنكية أو مبادرات المسئولية الاجتماعية، مع تخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم المرأة لمساعدتها على تحقيق العديد من الإنجازات.

صرح شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية: “يحرص البنك على تمكين المرأة عبر الطرق المتوفرة لدينا. ولذا ركزنا خلال شهر المرأة على توفير العديد من التسهيلات بما يمنح السيدات فرصة الاستفادة من جميع خدماتنا ومنتجاتنا ذات القيمة المضافة، مع التركيز على دمجهن في القطاع المالي عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج الخدمية وترتب على ذلك أن كان نصيب المرأة هو الأكبر من عدد الحسابات الجديدة المفتوحة خلال هذا الشهر بنسبة 63%”.

وأضاف: “نتعاون في بنك الإسكندرية باستمرار مع العديد من الشركاء لتوفير حلول مصرفية مبتكرة، لدمج المزيد من السيدات في المناطق الريفية، مع رفع مستوى الوعي المالي لديهن وتسهيل اندماجهم في قاعدة عملاء القطاع المصرفي”.

كما أوضح أن العروض تضمنت إعفاء العملاء من رسوم فتح حساب ALEX Go الجاري وحسابات التوفير YOUTH، وإلغاء الحد الأدنى للحساب الجاري ALEX Go، وحساب التوفير، وحساب توفير بلس، وحسابات التوفير YOUTH، وإضافة نقاط ALEXPOINTS بقيمة 150 جنيهًا إلى حسابات العملاء، بجانب توفير عدد من الحملات الترويجية لبطاقات هدايا عيد الأم.

من جانبها قالت ليلى حسني، رئيس قطاع المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية: “نؤمن بأن تمكين المرأة في مصر يمثل قفزة كبيرة نحو تنمية وتطوير المجتمع المصري ككل.

ويحرص بنك الإسكندرية على التأثير بشكل إيجابي في حياة أكثر من 3500 امرأة من خلال مبادرته الرائدة “غالية” لتمكين المرأة، عن طريق تزويدها بالأدوات اللازمة لإنشاء مشروعاتها بشكل مستدام وتحسين مستوى معيشتها.

وعلى الصعيد الداخلي يلتزم البنك بسياسته في المساواة بين الجنسين، بهدف زيادة نسبة السيدات في المناصب القيادية بالبنك”.

يذكر أنه في إطار مبادرة “غالية” وضمن برنامج “الهدايا ذات التأثير”، تعاون بنك الإسكندرية مع مركز “خيوط الأمل” لتصنيع حقائب المجوهرات بيد الحرفيات اللاجئات والمصريات تحتوي على قناعات طبية من صنع حرفيات مؤسسة خير وبركة، بدعم من مبادرة المجلس القومي للمرأة “تاء مربوطة”، بالإضافة إلى رعاية التعاون بين مصممة المجوهرات “جود بن حليم” ومؤسسة “بدارة” الاجتماعية لإنتاج الحقائب بهدف دعم الحرفيات والأمهات المبدعات في دهشور والواحات.

كما تعاون بنك الإسكندرية، خلال شهر مارس، مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عزة فهمي لإطلاق مشروع “إحياء الحرف اليدوية في أسوان”، الذي تم إعلانه عبر ندوة البنك الإلكترونية تحت شعار “جهود تمكين المرأة المصرية”، ليستهدف الحفاظ على فن صناعة المجوهرات في محافظة أسوان على مدى 3 سنوات، تماشيًا مع مبادرتي البنك “إبداع من مصر” و”غالية”.