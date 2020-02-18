بنك الإسكندرية يطلق أكاديمية متخصصة لـ «بيزنس كلوب» الأحد المقبل

يطلق بنك الإسكندرية أكاديمية متخصصة لـ”بيزنس كلوب” Business Club Academy” الأحد المقبل ، بهدف تزويد رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لفهم أساسيات الإدارة المالية ومهارات التسويق لاتخاذ قرارات أعمال أفضل.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات الإطلاق نخبة من كبار ممثلي البنك المركزي المصري، والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية، والمعهد المصرفي المصري، وبنك الإسكندرية.

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويأتى ذلك في إطار استراتيجية البنك الذي يضع على رأس أولوياته تطوير تلك الشركات والمشروعات ودعمها وتمكينها إيماناً بأنها أفضل وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبحسب الموقع الرسمى لبنك الإسكندرية، إذا كنت عضوا في بيزنس كلوب ، ستتمكن من الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا البنكية من خلال حساب مميز ومنتجات مصممة خصيصا لدعم المشروعات الصغيرة والتي ستساعدك على نمو أعمالك بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المزايا التي تلبي متطلبات أسلوب ونمط الحياة الخاص بك وذلك من خلال خصومات على خدمات متعددة سعيا منا لرفع مستوى تجربة أعمالك مع بنك الإسكندرية.

“المركزى” يجدد مباردة المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر فى تصريحات تلفزيونية سابقة عن تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 أعوام أخرى “على حساب أرباحه” ، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد النجاح الذي حققته المبادرة في الفترة الماضية.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، بما يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.

شملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.