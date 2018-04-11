بنك الإسكندرية يطرح حساب توفير للشباب بعائد يصل إلى 13%

سهير محمدطرح بنك الإسكندرية، حساب جديد للشباب باسم وحوش التحويش، ويقدم حزمة من العروض والخدمات المصرفية لما بين 16 إلى 25 سنة.ويبلغ الحد الأدنى للإيداع فى الحساب 250 جنيهًا، ويمنح عائد شهرى 13% للمبالغ حتى 20 ألف جنيه، و10% للرصيد أعلى من ذلك، ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد، شرط ألا يقل عن

سهير محمد

طرح بنك الإسكندرية، حساب جديد للشباب باسم وحوش التحويش، ويقدم حزمة من العروض والخدمات المصرفية لما بين 16 إلى 25 سنة.

ويبلغ الحد الأدنى للإيداع فى الحساب 250 جنيهًا، ويمنح عائد شهرى 13% للمبالغ حتى 20 ألف جنيه، و10% للرصيد أعلى من ذلك، ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد، شرط ألا يقل عن 250 جنيهًا و5 جنيهات مصاريف تشغيل شهرية.

ويقدم البنك للشباب مجموعة متنوعة من العروض، تشمل الحصول على خط فودافون بضغف الباقة، ورحلة شهرية من كريم، وخصم 100 جنيه فى حالة الشراء من أحد المحلات التجارية بقيمة أكثر من 500 جنيه، ووجبات من كوك دوور.

ويتم فتح الحساب بدون مصاريف وإصدار بطاقة خصم من فيزا بدون مصاريف، ويسمح للشباب الحصول على بطاقة خصم ليفربول، ويقدم برنامج النقاط والجوائز فى حالة الشراء بالبطاقة.

وخصص البنك 4 فروع للشباب، وهى: نادى هليوبوليس الشروق، ونادى الصيد، ونادى وادى دجلة شيراتو، وفرع كيروسيز بالإسكندرية.

كان البنك يقدم حساب المدخر الصغير للشباب أقل من 21 عامًا، وتم تطويره إلى حساب الشباب الجديد.