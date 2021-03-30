بنك الإسكندرية يشارك في مبادرة البنك المركزي «FinYology»

احتفل بنك الإسكندرية بالفائزين في المرحلة الثانية من مبادرة “Finyology-FinTech for Youth” التي نظمتها “FinTech Egypt” التابعة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، في إطار استراتيجيته لتطوير مجال التكنولوجيا المالية “FinTech”.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنمية مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفية والمالية المصري الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt – ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.

وشارك بنك الإسكندرية تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المصري الخاصة بالتكنولوجيا المالية والابتكار، في المرحلة الأولى من المبادرة عام 2020، وواصل مشاركته خلال المرحلة الثانية، ضمن استراتيجيته دعم جهود الحكومة المصرية في تسريع وتطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال تمكين حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة والتي باتت ضرورة في عالمنا اليوم.

وحضر احتفالية ختام المرحلة الثانية التي أقيمت عبر القنوات الرقمية من المبادرة، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي وأيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا الأعمال، ورشا نجم مساعد وكيل محافظ لقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك المركزي وعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعات ومديري البنوك والطلاب المشاركين.

ويحرص بنك الإسكندرية باعتباره أحد الرواد المشاركين في المبادرة على نقل خبراته إلى الفرق والطلاب المشاركة، حيث يساهم في لجنة التحكيم لاختيار أفضل فريق مشارك، ومنح الطلاب الفائزين فرصة انضمامهم كمتدربين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية لمدة فصل دراسي كامل، يتلقون خلاله التوجيه والإرشاد اللازمين لدعم وتطوير مهاراتهم وأفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.

دانتي كامبيوني: ندرك أهمية تطوير حلول التكنولوجيا المالية لدعم جهود رقمنة القطاع الاقتصادي

وقال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: “ندرك أهمية تطوير حلول التكنولوجيا المالية لدعم جهود رقمنة القطاع الاقتصادي والمساهمة في الجهود الجماعية المبذولة لتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي. كما تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة تأكيداً على النجاحات السابقة لبنك الإسكندرية في مبادرات ريادة الأعمال وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، وذلك وفقًا لتوجيهات البنك المركزي واستراتيجيته نحو بناء نظام بيئي مستدام للتكنولوجيا المالية لتسريع وتيرة تحقيق الشمول المالي”.

وذكر رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري: “المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث يحرص البنك المركزي من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي”.

وأوضح أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن “إطلاق مبادرة FinYology- FinTech for Youth يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلاً في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم”.

يذكر أن بنك الإسكندرية وقّع اتفاقية شراكة مع شركتي “Startup-bootcamp” وPride Capital في عام 2019 للمساهمة في تعزيز نظام بيئي أفضل لرواد الأعمال ولتنمية مجال التكنولوجيا المالية، حيث تم من خلالها تخريج أول دفعة مكونة من 11 شركة مصرية ناشئة.