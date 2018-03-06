بنك الإسكندرية يسجل صافي أرباح 2.78 مليار جنيه في 2017

المال- خاص كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017 عن نجح البنك في عام 2017 في تسجيل صافي أرباح بلغ 2783 مليون جنيه متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%وف السطور التالية نعرض ملخص لأهم النتائج المالية لبنك الإسكندرية خلال عام 2017: ·

المال- خاص

كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017 عن نجح البنك في عام 2017 في تسجيل صافي أرباح بلغ 2783 مليون جنيه متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%

وف السطور التالية نعرض ملخص لأهم النتائج المالية لبنك الإسكندرية خلال عام 2017:

· ارتفع صافي الأرباح ليصل إلى 2783 مليون جنيه، ليمثل زيادة قدرها 83.8% مقارنة بالعام الماضي.

· ارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1%ليصل إلى 3665 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي.

· زاد صافي الدخل التشغيلي بنسبة 44.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 5424 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 4862 مليون جنيه، كما ارتفع ايضاً صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 563 مليون جنيه.

· ارتفع إجمالي القروض المنتظمة للعملاء إلى نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بالعام السابق، فقد زاد إجمالي تمويل الشركات المتوسطة بنسبة17.6% ، وتمويل الشركات الصغيرة بنسبة 137.5%، والتمويل متناهي الصغر بنسبة 59% مقارنة بالعام الماضي.

· انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض ليبلغ 4.11% -2.12%) مقارنة بالعام الماضي).

· ارتفعت مصروفات ضرائب الدخل لتصل إلى 883 مليون جنيه، والتي تمثل زيادة قدرها 148.7% عن العام الماضي.

· ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 77.7 مليار جنيه.

· ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 63.5 مليار جنيه.

· انخفضت نسبة القروض/الودائع إلى 50.6% مقارنة بنسبة 58.1% في نهاية عام 2016.

· ارتفع معيار كفاية رأس المال ليسجل نسبة 18.88% مقارنة بنحو 12.45% في العام السابق، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالي كبير يعطي البنك القدرة الكافية على دعم خطط نموه المستقبلية.