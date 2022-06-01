«بنك الإسكندرية» يرفع الفائدة على شهادة أليكس برايم 42 إلى 13.5%

رفع بنك الإسكندرية، سعر العائد على شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير، ليصل إلى 13.5% وبدورية صرف شهريًا، وبحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة.
جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وتشمل مزايا وخصائص شهادة أليكس برايم 42
- العملة: الجنيه المصري
- الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 جنيه
- الشهادة متاحة لكافة العملاء
- نوع العائد: متغير
- دورية صرف العائد: يُضاف العائد شهريًا
- سعر العائد: 13.5%.
- إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة بنسبة 95% من قيمة الشهادة
- مدة الشهادة: 3 سنوات ونصف
الأوراق المطلوبة:
- بطاقة رقم قومي سارية
- النموذج الخاص بطلب ربط الشهاد