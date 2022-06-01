«بنك الإسكندرية» يرفع الفائدة على شهادة أليكس برايم 42 إلى 13.5%

رفع بنك الإسكندرية، سعر العائد على شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير، ليصل إلى 13.5% وبدورية صرف شهريًا، وبحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة.

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

وتشمل مزايا وخصائص شهادة أليكس برايم 42