بنك الإسكندرية يخفض الفائدة على شهادة اليكس برايم إلى 16.5%

سهير محمد خفض بنك الإسكندرية سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير بواقع 1% فيما أبقى على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت وتراجع سعر الفائدة على شهادة نيو اليكس برايم الثلاثية من 17.5% إلى 16.5% وهو عائد سنوى يصرف كل…

سهير محمد

خفض بنك الإسكندرية سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير بواقع 1% فيما أبقى على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

وتراجع سعر الفائدة على شهادة نيو اليكس برايم الثلاثية من 17.5% إلى 16.5% وهو عائد سنوى يصرف كل 3 شهور

كما خفض الفائدة على شهادة برايم جولد الى 16.25% بنسبة 1% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة فيما أبقى على العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائج الثابت بواقع 12.75% عائد شهرى و13% غائد ربع سنوى.

ويعد ذلك الخفض الثانى على فائدة الشهادات المتغيرة خلال 4 شهور، حيث خفض بنك الإسكندرية عائد الشهادات الثلاث سنوات ذات العائد المتغير “برايم أليكس جولد” بنسبة 1.5%، لتصل إلى 17.25% على الشهادات ذات العائد الذي يصرف شهريا، و17.5% للعائد الربع سنوي بعد قرار المركزى رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك من 10% إلى14%، بداية من 10 أكتوبر الماضى

