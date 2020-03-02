بنك الإسكندرية يحصد جائزتين من ماستركارد في قطاع التجزئة المصرفية

حصد بنك الإسكندرية جائزتين من مؤسسة ماستركارد العالمية عن النتائج البارزة التي حققتها مجموعة بطاقات ليفربول البنكية المختلفة وأيضاً النتائج المتميزة لتطبيق “محفظتي”، وذلك تقديراً لجهود بنك الإسكندرية المستمرة في القطاع المصرفي المصري خلال العام الماضي.

فاز البنك الإسكندرية بجائزة “أفضل بطاقة بنكية مشتركةCo-Branded ” خلال عام ۲۰۱۹ نتيجة لتعاون بنك الإسكندرية مع مؤسسة ماستركارد العالمية ونادي ليفربول ليكون الشريك الرسمي للبطاقات البنكية في مصر.

وحقق البنك نمو غير مسبوق لمحفظة البطاقات، فمن ناحية تضاعف المعدل الافتراضي لإصدار البطاقات، ومن ناحية أخرى ارتفعت معدلات الانفاق المحلى والخارجي بثلاثة أضعاف.

وجاء تكريم مؤسسة ماستركارد العالمية لبنك الإسكندرية أيضاً كنتيجة لتحقيق تطبيق “محفظتي” معدل نمو غير مسبوق تخطى ۱۲۰٪ خلال عام ۲۰۱۹ لتكون المحفظة الإلكترونية الأعلى نمواًفي السوق المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية مع زيادة معدل نشاط المعاملات المالية.

وهذا يؤكد اختيار العملاء للاعتماد على المحفظة الإلكترونية “محفظتي” في معاملاتهم اليومية، وهو الاختيار الذي أدى إلى ارتفاع قيمة المعاملات المالية إلى ثلاثة أضعاف في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

أعرب شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية عن سعادته وقال: “نحن فخورون بتكريم بنك الإسكندرية من مؤسسة ماستركارد العالمية التي تعد شريكاً استراتيجياً في إطلاق بطاقات ليفربول وتطبيق محفظتي، بجانب دورها الفعال في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

واوضح شريف ان شراكتنا الناجحة مع مؤسسة ماستركارد العالمية ونادي ليفربول بالإيجاب على نمو أعمالنا ودعم التحول إلى مجتمع غير نقدي في مصر، لقد نجحنا من خلال شراكتنا مع ماستركارد في تحويل بطاقات ليفربول المختلفة من مجرد أداة دفع لتصبح مصدر لمزايا متعددة وحصرية لعملاء بنك الإسكندرية لتشجيعهم على التحول لمجتمع غير نقدي”.

وأضاف لقمان ان “تطبيق محفظتي المميز كان أداة رائعة تساعد على تحقيق الشمول المالي وتشجيع فئات المجتمع المختلفة للعملاء في التعامل مع بنك الاسكندرية والاعتماد على هذا التطبيق في تسديد نفقاتهم اليومية وذلك يساعد بصورة ملموسة على تحقيق أهداف التحول الرقمي والمجتمع الغير نقدي”.

وصرح مجدي حسن، مدير عام ماستركارد بمصر وباكستان تحرص ماستركارد على توفير خبراتها ومنتجاتها المتنوعة من بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الحديثة لتمكين كافة شرائح المجتمع من إتمام جميع معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة وأمان

ومن ناحية أخرى نحرص على الإشادة بجهود القطاع المصرفي لتشجيع استخدام المدفوعات الالكترونية لما تحققه من فوائد عديدة لكافة المستخدمين. وجاء تكريمنا لبنك الإسكندرية لتحقيقه أعلى نتائج في مجال البطاقات البنكية المشتركة لبطاقات ليفربول والمحافظ الإلكترونية خلال عام 2019.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للتعاون فيما بيننا، حيث نجحنا في تعزيز ثقة العملاء في المدفوعات الإلكترونية، ولقد اتضح ذلك في زيادة معدلات الاستخدام ومعدلات الانفاق سواء عن طريق البطاقات أو المحافظ الإلكترونية.”

والجدير بالذكر، أن بنك الإسكندرية قد وقع اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع نادي ليفربول، أحد أندية الدوري الإنجليزي الرائدة ومن الأكثر شعبية في العالم، في عام ۲٠۱۷.

وتتيح بطاقات ليفربول خوض تجربة فريدة لحضور المباريات في ملعب أنفيلد الاستاد الأسطوري للنادي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ الحصول على المنتجات الرسمية لفريق ليفربول مُقدمة من المتجر الرسمي للنادي،بالإضافة إلي الحصول على خصومات عديدة في أشهر الأماكن داخل مصر وخارجها.

كما قدم البنك باقة واسعة من البطاقات لعملائه بالتعاون مع “ماستركارد” والتي تشمل 5 بطاقات، لتضم 3 بطاقات للخصم المباشر بالإضافة إلى بطاقتي ائتمان بهدف تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء،

ويقدم البنك بطاقات ليفربول بتصميم مُميز باستخدام صور لاعبي ليفربول، إلى جانب أيقونة كرة القدم العالمية اللاعب المصري محمد صلاح كسفيراً رسمياً لبنك الإسكندرية.

ويستطيع العملاء من خلال تطبيق “محفظتي” الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٦ بالشراكة مع مؤسسة “ماستركارد” العالمية وشركة فوري إجراء ومتابعة معاملاتهم المالية اليومية بسهولة.

ويوفر التطبيق خدمة تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وشحن ودفع خدمات الاتصالات، والتبرع للمؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى سهولة السحب والإيداع بالمحفظة من خلال أي ماكينة صراف ألي تدعم “خدمات بدون بطاقة”، ومنافذ فوري أو فروع بنك الإسكندرية كما يُمكن ربط بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان بمحفظتي للإيداع في المحفظة.