بنك الإسكندرية يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيداً لمبادرة المركزي

أعلن بنك الإسكندرية بدء تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى لتأجيل سداد أقساط قروض البطاقات والمشروعات الصغيرة والشركات والتجزئة لمدة 6 أشهر لعملاء البنك من 15 مارس الحالى ولمدة 6 أشهر قادمة.

بعث رسالة هاتفية لعملائه

وأشار البنك، فى رسالة هاتفية لعملائه “تم تأجيل سداد جميع الأقساط بدءا من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر لعملائنا الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وفقا لقرارات البنك المركزي المصري .

المركزى: الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع

وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة أمس الأحد ، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور، أوضح فيها أن الاستحقاقات الائتمانية هى جميع المبالغ المستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد ، بحيث يتم ترحيل جميع الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

العملاء المنتظمين وغيرهم

وأكد أن التعليمات تسرى على كل العملاء سواء المنتظمون أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلى والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة ، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكل أنواع الضمانات ، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزى .

وأشار «المركزي» إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصى ، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصى .