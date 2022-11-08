بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو يشاركان في قمة المناخ

يُشارك بنك الإسكندرية -أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو – في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المنعقد في شرم الشيخ – مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية على تبادل الخبرات فيما يتعلق بأفضل ممارسات على صعيد الاستدامة وتغير المناخ، مع التركيز على المشاركة الفعالة لمجموعة انتيسا سان باولو في القطاع الزراعي، حيث أصبحت الاستدامة البيئية الآن ركيزة أساسية في دفع نمو القطاع محليًا ودوليًا.

تأتي هذه المشاركة كجزء من استراتيجية مجموعة انتيسا سان باولو، وبنك الإسكندرية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ حيث سيتم إعطاء أهمية خاصة للجهود المبذولة نحو بيئة أكثر استدامة، والتي سيتم متابعتها أيضًا من خلال الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الأعمال التجارية الزراعية، وهو ما عززته المبادرات الأخيرة للمجموعة في القطاع الزراعي.

أجندة المناخ والطاقة المتجددة

ويناقش البنك المشاركة الفعالة للمجموعة في القطاع وذلك في حلقة نقاشية جانبية تعقد في “يوم التكيف والزراعة ” يوم 12 نوفمبر 2022 بعنوان “أجندة المناخ والطاقة الجديدة” حيث ستتناول الجلسة تنافسية الأعمال التجارية الزراعية والتنمية الإقليمية، وذلك بحضور ممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص والعام والحكومي.

وشهد بنك الإسكندرية خلال السنوات الخمس الماضية تحولًا كبيرًا من استراتيجية خلق القيمة المشتركة إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قلب نموذج أعماله.

ودخل بنك الإسكندرية وفقًا للتوجهات الاستراتيجية لمجموعة انتيسا سان باولو، في مرحلة جديدة تستلزم التزامًا قويًا بتنفيذ أفضل الممارسات العالمية وأن يصبح لاعبًا نشطًا في مجال تغير المناخ على المدى الطويل، في نطاق أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمجموعة انتيسا سان باولو، بالإضافة إلى الترويج لأجندة تمويل مستدامة ومتنوعة.

بنك الإسكندرية وممارسات الحوكمة

ويعمل بنك الإسكندرية منذ عام 2017 على تعزيز ممارسات الإفصاح عن أداء مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع الأطر المعترف بها مثل مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI ومبادئ الصيرفة المسؤولة للأمم المتحدة PRB والميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC ومبادئ خط الاستواء Equator Principles وإصدار تقارير الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative (GRI) .

وفي عام 2022، نجح بنك الإسكندرية في الحصول على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين لجهوده في تطبيق مبادئ التنوع والشمول وفقًا لنموذج البنك الدولي للمساوة بين الجنسين في مجالات التوظيف، والتطوير الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، وسياسات مكافحة التحرش.

الاستدامة البيئية

وصرح ماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو: “تأتي مشاركة المجموعة في COP27 كجزء من جهودنا في مجال الاستدامة مع التزام كبير بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث نوجه جهودنا والتزاماتنا نحو عالم أكثر استدامة مع التزام واضح على كافة الأصعدة الخاصة بالمجموعة في جميع أنحاء العالم. أثناء مؤتمر المناخ COP27، سنوضح توجهاتنا في مجال الأعمال الزراعية في مصر، بالإضافة إلى فرص العمل التي ستشكل مسار التنمية لدينا”.

ومن جانبه، قال ماورو ميتشيلو، رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة انتيسا سان باولو : “يتعين على البنوك التأكد من أن استراتيجيتها تتكيف وتتطور باستمرار مع التغييرات الهيكلية في مجال الاستدامة. إحدى الركائز الاستراتيجية لقسم IMI CIB بمجموعة إنتيسا سان باولو يستلزم بذل جهد قوي لدعم التحول المستدام لعملائنا، من خلال منصة متخصصة لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومجموعة المنتجات”.

وصرح الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك الإسكندرية معلقا على مشاركة البنك في المؤتمر: ” اعتمد البنك على مر السنين في إطار استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمجموعة انتيسا سان باولو، نهجًا ديناميكيًا للغاية تجاه تغير المناخ، وكفاءة الطاقة واعتماد مبادرات التمويل المستدام الرائدة في الاقتصاديات الخضراء والدائرية.”

وقال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية : “انطلاقًا من استراتيجية بنك الإسكندرية وإيماننا القوي بأهمية الابتكار والتمويل الشامل في دفع عجلة التنمية الزراعية، نشارك بنشاط في مؤتمر المناخ COP27 هذا العام مع التركيز بشكل خاص في يوم التكيف والزراعة، لتسليط الضوء على دورنا نحو قطاع زراعي أكثر استدامة والدور المهم للمؤسسات المالية في هذا الصدد “.