بنك الإسكندرية والبريد الأردني يتفقان على دعم خدمات تحويل الأموال

المال- خاص وقع بنك الإسكندرية اتفاقية تعاون بعمان مع شركة البريد الأردني لدعم وتيسير إرسال الحوالات إلى مصرحضر التوقيع أمس، مجد شويكة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بالأردن، والسفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، والمستشار محمد محمود القنصل المصري بالأردن، و

المال- خاص

وقع بنك الإسكندرية اتفاقية تعاون بعمان مع شركة البريد الأردني لدعم وتيسير إرسال الحوالات إلى مصر

حضر التوقيع أمس، مجد شويكة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بالأردن، والسفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، والمستشار محمد محمود القنصل المصري بالأردن، والسيد خالد ذيب اللحام مدير عام شركة البريد الأردني، والسيد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والسيد شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية.

يهدف هذا التعاون الجديد إلى تسهيل خدمات تحويل الأموال للمصريين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن طريق تمكينهم من الاعتماد على شبكة فروع شركة البريد الاردني والبالغ عددها 300 فرع المنتشرة بكافة أنحاء الأردن.

كما ستتيح الاتفاقية للعملاء الجدد الاستفادة من الخدمة المصرفية المميزة التي يتيحها بنك الإسكندرية عبر شبكة فروعه المنتشرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي تبلغ أكثر من 170 فرعاً.

وصرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “تهدف الاتفاقية إلى توفير الدعم من بنك الاسكندرية للمصريين العاملين بالأردن، من خلال توسيع شبكة المراسلين في المملكة والتي تتميز بتواجد قوي بالفعل وذلك بفضل علاقات التعاون مع كبرى شركات الصرافة العاملة بالسوق الأردنية، والتي تمتد لأكثر من عشرين عاماً.”

وقال خالد ذيب اللحام مدير عام شركة البريد الأردني: “إن الإتفاقية جاءت انسجاماً مع رؤية شركة البريد الأردني والخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2017 – 2019 في تقديم الحلول المبتكرة لخدمة المواطنين والمقيمين في الأردن ومصر لتوفير الخدمات المالية الفورية.”

وأضاف “إن اختيار شركة البريد لبنك الإسكندرية كشريك جاء نظراً لريادته في المجال المصرفي في مصر، حيث يمتلك أكثر من 170 فرعاً ويديره 4.700 آلاف موظف، ولديه قاعدة من العملاء تبلغ 1.5 مليون عميل، الأمر الذي يعزز التوجه لبناء شراكة قوية لمصلحة العميل وتوفير الثقة والأمان والأسعار المنافسة وجودة الخدمة في البلدين الشقيقين.”

وفي هذا السياق قال شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية “جاءت الاتفاقية نتيجة للجهود المبذولة من الطرفين والنابعة من رغبتهم في تقديم خدمات قيمة للمصريين المقيمين في الأردن وتسهيل إرسال حوالاتهم إلى مصر”.

ويسعى بنك الإسكندرية دائماً لتوفير أحدث تقنيات وأنظمة المدفوعات وتقديم العديد من المنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لتشجيع مرسلي ومستقبلي الحوالات على استثمار مدخراتهم في مصر من خلال أوعية إدخارية بالعملة المحلية والأجنبية والتي تتميز بعوائد تنافسية فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي تناسب متطلبات كافة شرائح العملاء.