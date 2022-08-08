بنك الأهلي الكويتي يحقق أرباحا قبل الضرائب بقيمة 1.17 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022

حقق البنك الأهلي الكويتي صافي ربح بعد الضرائب بنحو 887.7 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 395.62 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة أن البنك الأهلي الكويتي حقق أرباحًا قبل الضرائب بنحو 1.17 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 580 مليونًا في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 1.27 مليار في النصف الأول من 2022، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 152.77 مليون جنيه، في النصف الأول من العام 2022، مقابل 137.14 مليون خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

فيما سجل إجمالي أصول البنك نحو 61.41 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 56.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.