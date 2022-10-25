بنك استثمار هيرميس يحصل على أول شهادة أيزو في مجال إدارة المخاطر بمصر

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة– حصولها على شهادة الأيزو في مجال إدارة المخاطر.

وأكدت هيرميس في بيان حصلت المال على نسخة منه حصول بنك الاستثمار التابع لها على شهادة الأيزو (ISO 31000:2018) من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهي أول هيئة معايير وطنية في العالم والمؤسسة الدولية الرائدة في صياغة المعايير.

وأصبح بنك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة مالية في مصر تحصل على هذه الشهادة من المعهد البريطانى للمعايير (BSI) لالتزامها بتطبيق معايير إدارة المخاطر المؤسسية.

وتأتي هذه الشهادة بعد حصول المجموعة المالية هيرميس على العديد من شهادات الأيزو، حيث تعد (ISO 31000:2018) أحد المعايير المعترف بها عالميًا لإدارة المخاطر وتحصل عليها المؤسسات التي تلتزم بتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية.

ويركز إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية امتثال الإدارة العليا بالتحسين المتواصل لنظام إدارة المخاطر.

ويعكس حصول المجموعة المالية هيرميس على هذه الشهادة قدرة الشركة على التوسع في تقديم خدماتها المالية لشريحة أكبر من العملاء فضلًا عن تنمية أعمالها بطريقة مستقرة ومستدامة ومسؤولة، وذلك عبر التزامها بتطبيق المبادئ التوجيهية الصارمة لأخلاقيات العمل وممارسات الحوكمة الرشيدة.

وفي هذا السياق أعرب عبد الوهاب جدايل رئيس قطاع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بأن نكون في طليعة المؤسسات المالية المصرية التي تحصل على هذه الشهادة من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهي بمثابة تأكيد على التزام الشركة المتواصل بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، وهو ما سينعكس في تعظيم القيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وأضاف جدايل أن الامتثال للمعايير الدولية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الرائدة التي تتبلور في أن تصبح الشركة في طليعة المؤسسات التي تتبنى إدارة المخاطر في السوق وذلك عبر تضافر الجهود لدفع عملية التنمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية بوجه عام.

هيرميس : الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ساهم قدرتنا على ابتكار الحلول المالية

وإلى جانب النمو الكبير لقطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) وقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) في 14 دولة حول العالم، نجحت الشركة في تنمية عمليات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في السوق المصري حيث بلغت مساهمته 28% في إيرادات الشركة و23% في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2022.

و ساهم استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة الأغلبية في أحد البنوك التجارية في مصر (aiBANK) في تعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية، وهو ما دفع بالشركة إلى تبني مبادئ إدارة الأعمال والمخاطر المعترف بها عالميًا لضمان تحقيق معايير النزاهة، والاستدامة والكفاءة التشغيلية للمجموعة.

من جانبه، أكد الدكتور مهند عبد القادر، المدير العام لعمليات الشرق الأوسط بالمعهد البريطاني للمعايير (BSI)، أن إدارة المخاطر أحد المحاور الرئيسية للإدارة الاستراتيجية التشغيلية لأي مؤسسة.

وأشار عبد القادرة إلى أن شهادة (ISO 31000: 2018) توفر المبادئ التوجيهية لإدارة مختلف أنواع المخاطر بطريقة منهجية وشفافة وموثوقة ضمن نطاقات وسياقات مختلفة، وهو ما ينطبق على جميع الأنشطة والقطاعات. وأود بالنيابة عن (BSI) أن أتقدم بالتهنئة لفريق عمل المجموعة المالية هيرميس على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

جدير بالذكرأن المجموعة المالية هيرميس حصلت مؤخرًا على تجديد شهادة الأيزو (ISO 22301) للمرة السادسة على التوالي، وذلك عن نظام استمرارية الأعمال بالشركة و الذي يتوافق مع آخر تحديث لمعايير الجودة لعام 2019.