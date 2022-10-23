بنك استثمار قطرى يمول «أسبكت» بقيمة 20 مليون دولار مقابل حصة أقلية

تقترب شركة أسبكت للحلول المتكاملة من الحصول على تمويل بقيمة 20 مليون دولار من مستثمر فرد وبنك استثمار قطرى، مقابل استحواذهما على حصة أقلية فى هيكل ملكيتها.

قال جمال مختار، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «أسبكت» ستوظف حصيلة التمويل المرتقبة فى تطوير تطبيق إلكترونى لتقييم خدمات المستهلكين، تستهدف به الوصول إلى 30 مليون مستخدم خلال 6 أشهر من طرحه، رافضًا الكشف عن هوية الجهات التى أبدت رغبة فى الاستثمار بها.

وأوضح «مختار» فى تصريحات لـ«المال» أن شركته اقتحمت مؤخرًا سوق تعهيد الخدمات للغير عبر تأهيل وتدريب كوادر متخصصة فى مجال خدمة العملاء، وتعاقدت فعلياً مع أحد كيانات التوقيع الإلكترونى فى هذا الصدد لتزويده بالكفاءات اللازمة.

فى سياق متصل، لفت إلى أن «أسبكت» حصلت على حقوق تسويق منتج للرياضة البدنية تحت اسم «فيلور» فى المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا لصالح شركة أسترالية، وتستهدف تحقيق 35 مليون دولار مبيعات للجهاز كمرحلة أولى فى القارة الأمريكية فقط .

وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال 2023 ترتكز على تصميم حملات تسويقية مخصصة لفئات معينة من المستهلكين، إضافة إلى الاتفاق مع إحدى شركات تصدير المحاصيل الزراعية المصرية لتسويق منتجاتها فى فرنسا وروسيا . وتأسست «أسبكت» عام 1994، وتتولى تنفيذ حملات إعلانية لعملاء دوليين، من بينهم قسم اللغة العربية داخل مطار هيثرو والبنك الإسلامى فى لندن.