«بنك إن بوكس» تستثمر 10 ملايين دولار في إنشاء منصة للخدمات البنكية والمدفوعات بمصر

أعلنت شركة “بنك إن بوكس” عن تأسيس مقرها الإقليمي في مصر لتقديم منصة متكاملة من خدمات الحلول البنكية والمدفوعات الإلكترونية وكذلك الحلول الذكية لميكنة وسائل النقل والمواصلات وحلول المدفوعات الحكومية الرقمية وغيرها بالتزامن مع طرح البنك المركزي قواعد التسجيل للبنوك الرقمية.

توفر “بنك ان بوكس” باقة متكاملة من الخدمات والنظم التى تم تطويرها داخليا لتقديمها لأول مره للسوق المصرية ودول شمال أفريقيا، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات الإعتماد علي منصة واحدة متكاملة في تقديم جميع الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأكثر تطورا والأشمل على الإطلاق.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية البنك المركزي والحكومة في تعزيز خدمات التحول الرقمي وتحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة دول المنطقة اعتمادا علي التطور الملحوظ الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية في توفير البنية التحتية والقواعد المنظمة لشركات التكنولوجيا المالية.

صرح باسم محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن الشركة قررت تأسيس مقرها الأقليمي بمصر باستثمار مباشر يصل الى ١٠ ملايين دولار بعد دراسة العديد من الخيارات الأخري بالمنطقة ويأتى ذلك القرار وفقا لرغبة البنوك والمؤسسات المالية فى تقديم خدمات ومنتجات جديدة لإرضاء العملاء والمستخدمين وتعزيز التحول الرقمي للخدمات والمدفوعات وتأكيدا علي قوة ونمو الاقتصاد المصري.

وأضاف باسم أن إستراتيجية “بنك ان بوكس” تهدف لتقديم الحلول المتكاملة للبنوك والشركات بشكل “خدمات ” وفقا لمتطلبات العملاء سواء من العملاء أو الأفراد والتجار وكذلك إدارة تلك الحلول لمساعده المؤسسات في التركيز على إدارة ونمو الأعمال مباشرة مع العمل علي تقديم باقة من الحلول المرنة التي يتم تهيئتها وفقا لرؤية ومتطلبات العملاء من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

وأوضح باسم أن “بنك ان بوكس” تهدف لتوفير التكنولوجيا والخدمات للمؤسسات المالية B2B وليس تقديم خدماتها بشكل مباشر للتجار والأفراد في الوقت الحالي.

وتقدم “بنك إن بوكس” باقة متكاملة من الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية والتي تم تطوريها داخليا لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمه وكذلك الاستثمار المستمر في عمليات التطوير لتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفة، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية بدءا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label وخدمات الترميز Tokenization وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية e-KYC وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي للعديد من الخدمات ومنها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الإتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد علي مقدم خدمة واحد في تقديم كافه خدمات البنوك الرقمية.

وذلك بالإضافة الي العديد من الخدمات الأخري ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافه أنواعها سواء بطاقات الإئتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع بجميع أنواعها وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا لدي البنك أو من خلال الفروع.

كما نقدم خدمات إدارة ماكينات الصراف الآلي وخدمات إدارة وقبول المعاملات سواء علي ماكينات الدفع الإلكتروني POS, Soft-POS وتقدم بوابة الدفع الإلكتروني White Label بكافة النظم التي تمكن العملاء من تعريف و إدارة حسابات التجار وتمرير العمليات سواء محليا أو عالميا .

إلى جانب العديد من الخدمات الأخري كنظم مكافحة الحتيال وتأمين المعاملات علي الإنترنت 3D Secure وغيرها من الخدمات المتكاملة التي يمكن تقديمها للقطاعات المختلفة سواء التأمين ، النقل والمواصلات ، البترول وغيرها. استنادا لخبرتها بالشراكة مع عشرات البنوك والمؤسسات الماليه بالشرق الأوسط تقوم الشركه حاليا بالتفاوض مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتقديم العديد من الخدمات بالاعتماد علي البنية التحتية وفريق العمل والنظم التي تم تأسيسها داخل مصر وفقا لأعلي معايير الأمان والجوده.