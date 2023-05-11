بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الخميس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. يأتي ذلك بينما يواصل البنك مكافحة ارتفاع التضخم الشديد في المملكة المتحدة.

قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، والمكونة من تسعة أعضاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي.

رفع سعر الفائدة

يتزامن ذلك مع قيام بنوك مركزية رئيسية أخرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لخفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود.

بدأ بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة أواخر عام 2021 من مستوى منخفض قدره 0.1% بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، الذي فاقمه غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص.

وفي وثائق مرفقة بالقرار، ذكر البنك أن أسعار السلع الغذائية ظلت مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، ما أسفر عن توقعات بتراجع تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة أقل وأبطأ عما كان يعتقد في السابق.

يشار إلى أن البنك مكلف بمهمة الحفاظ على التضخم في حدود 2%. ويقف التضخم حاليا عند أعلى من 10% بقليل.