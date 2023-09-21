بنك إنجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين  

ثبت بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة اليوم الخميس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين وسط معركة طويلة الأمد ضد التضخم المرتفع والعنيد.

وأبقى صناع السياسات في البنك المركزي أسعار الفائدة عند 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

وجاء التثبيت بعد 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

والقرار يأتي بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع في أغسطس.

وقال أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي، في بيان: “لقد انخفض التضخم كثيرًا في الأشهر الأخيرة، ونعتقد أنه سيستمر في ذلك”.

وتابع:”لكن ليس هناك مجال للرضا عن النفس.”

وحسب محضر اجتماع البنك، “يجب أن تبقى أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية لفترة معتبرة” على النحو الذي يتيح إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وذكر محضر الاجتماع أن المسؤولين تركوا الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة “إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة”.

وبدأ البنك المركزي الانجليزي دورته التشديدية في ديسمبر 2021، حيث رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال الأزمة المالية عام 2008.

وفي ذلك الوقت، ارتفع التضخم بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون وظل مرتفعا، على الرغم من انخفاضه عن مستوياته المتوقعة. مسجلا ذروة بلغت 11% في أكتوبر الماضي.