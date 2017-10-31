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بنك إنجلترا المركزي يتوقع إلغاء 75 ألف وظيفة مالية بعد الانفصال

رويترز   توقع بنك إنجلترا المركزي أن تخسر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي عام 2019.وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا.ويعمل بالقطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا.
31 أكتوبر، 2017 31 أكتوبر، 2017

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رويترز
 
توقع بنك إنجلترا المركزي أن تخسر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي عام 2019.

وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا.

ويعمل بالقطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن القطاع حقق رقما قياسيا من الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه استرليني.

لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.

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