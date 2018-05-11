بنك أوف أميركا يتوقع وصول برميل النفط إلى 100 دولار

إعداد: عبدالغفور أحمد محسنتوقع بنك "أوف أميركا"، أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، خلال العام القادم، وهو مستوى لم يسجل منذ 2014، في ظل المخاطر المحدقة بالمعروض النفطي من دول مثل فنزويلا وإيرنا اللتان تواجهان اضطرابات سياسة واقتصادية.وقال البنك إن النفط بيع في العقود المستقبلية عند 77

إعداد: عبدالغفور أحمد محسن

توقع بنك “أوف أميركا”، أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، خلال العام القادم، وهو مستوى لم يسجل منذ 2014، في ظل المخاطر المحدقة بالمعروض النفطي من دول مثل فنزويلا وإيرنا اللتان تواجهان اضطرابات سياسة واقتصادية.

وقال البنك إن النفط بيع في العقود المستقبلية عند 77 دولار للبرميل يوم أمس، وسيصل هذا السعر إلى 90 دولار في الربع الثاني من 2019 مع تراجع مخزونات النفط العالمية.

ويتوقع البنك ارتفاع النفط رغم الجهود التي تعهد أوبك ببذلها لزيادة الإنتاج وخفض تأثير العقوبات الأمريكية المتوقعة على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وارتفع سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات على إيران.

وتتوقع بنوك أخرى في وول ستريت صعود النفط الخام، لكن ليس بنفس الوتيرة التي يتوقعها بنك أوف أمريكا، إذ تتوقع مجموعة جولدمان ساكس جروب أن يرتفع برنت إلى مستوى 82.50 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، ويقول إن هناك فرصة لأن تتجاوز الأسعار هذا المستوى لكنها ستنخفض مرة أخرى في 2019.