بنك أوف أميركا يبدأ نقل عملياته من لندن إلى باريس

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنبدأ بنك أوف أميركا خطوات نقل جزءا رئيسيا من عمليات بنكه الاستثماري من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا للتحولات التي ستحدثها البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، قرر البنك نقل 3 من كبار مسئول

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

بدأ بنك أوف أميركا خطوات نقل جزءا رئيسيا من عمليات بنكه الاستثماري من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا للتحولات التي ستحدثها البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، قرر البنك نقل 3 من كبار مسئوليه التنفيذيين إلى باريس خلال العام القادم.

وتضمن القرار نقل سانزا زيامي رئيسة القسم العالمي لمبيعات الدخل الثابت والعملات والسلع في البنك، إلى باريس حيث سيتولى دورا إضافيا بقيادة عمليات توسع البنك في فرنسا، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها فاينانشيال تايمز.

وتضمن القرار نقل فنيسا هولتز التي ستتولى رئاسة القسم الأوروبي لعمليات تداول الدخل الثابت والعملات والسلع في البنك، إلى جانب مهمتها الحالية كرئيس مشارك لتداول العملات الأجنبية العشرة الأكثر تداولا في أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن عثمان قباج الذي سيتولى رئاسة القسم الأوروبي لمبيعات الدخل الثابت والعملات والسلع في البنك إضافة إلى دوره كرئيس لقسم مبيعات الدخل الثابت والعملات والسلع في الأسواق الناشئة بأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط.

وتشير خطوة البنك إلى قيام البنوك العالمية بالمضي قدمًا في نقل القيادات والأنشطة خارج المملكة المتحدة مع تزايد شعور المستثمرين بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات السياسية بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يدخل حيز النفيذ في مارس القادم.

وكان البنك قد اختار مدينة دبلن الإيرلندية مقرا رئيسيا لعملياته في أوروبا خلال فترة ما بعد البريكست، لكن المقر الأيرلندي سيضم في الغالب موظفي مجالات التمويل والمخاطر والامتثال والمراجعة والائتمان.

واختار البنك الأمريكي باريس محور رئيسيا بديلا للندن من أجل إدارة عملياته المصرفية الاستثمارية، ويقوم البنك حاليا بتجديد مقرا في وسط باريس لاستيعاب مئات الموظفين في عمليات البيع والتداول ومن المرجح أن ينتقل العديد منهم من لندن.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك أوف أميركا بلندن إن البنك بدا عازما على التحرك بشكل أسرع من البنوك الأمريكية المنافسة للمضي قدما في خطط الاستعداد لما بعد البركست، وأضاف أن العديد من الموظفين كانوا مترددين في التطوع للانتقال إلى دبلن أو باريس.

ويمكن لمكتب باريس الجديد، القريب من قصر الإليزيه، استيعاب ما يصل إلى 1000 شخص، لكن الأشخاص الذين اطلعوا على خطط البنك قالوا إنه لم يقرر بعد عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم.