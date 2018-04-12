بنك أوف أمريكا يقترب من تولى صفقة بيع أبراج جروب

■ مصادر ترجح تكوين تحالف من عدة بنوك استثمارية ■ كتبت - إيمان القاضى: اقتربت شركة أبراج جروب، من تعيين بنك أوف أمريكا - ميريل لينش، لتولى مهمة المستشار المالى لبيعها، وذلك فى أعقاب أزمتها القائمة مع مجموعة من…

■ مصادر ترجح تكوين تحالف من عدة بنوك استثمارية

■ كتبت – إيمان القاضى:



اقتربت شركة أبراج جروب، من تعيين بنك أوف أمريكا – ميريل لينش، لتولى مهمة المستشار المالى لبيعها، وذلك فى أعقاب أزمتها القائمة مع مجموعة من أكبر مستثمرى صناديقها، منذ عدة أشهر.

كانت وكالة بلومبرج، قد ذكرت مؤخراً أن المدراء التنفيذيون لمجموعة أبراج جروب القابضة، يدرسون خيارات بيع أنشطتها الاستثمارية بصناديق الثروات السيادية بالشرق الأوسط، وتابعت أن المباحثات مازالت فى مراحلها التمهيدية.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن المستهدف هو بيع كامل أو غالبية أسهم شركة إدارة الاستثمارات المباشرة «أبراج»، وتنتظر الأخيرة نتائج التحقيق الذى تجريه شركة أنكورا الأمريكية، بتكليف من 4 مؤسسات تمويل ضخمة.

وتابعت المصادر أن ميريل لينش، لن تتولى دور مستشار الصفقة المرتقبة وحدها، ولكن سيتم تكوين تحالف من عدة بنوك استثمار عالمية، بقيادة الأولى.

بدأت أزمة «أبراج» منذ عدة أسابيع، عندما نشرت صحيفة وول ستريت، تقرير عن قيام مؤسستى بيل وميليندا غيتس – التابعة لرجل الأعمال الأمريكى الأشهر بيل جيتس -، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى سى دى سى البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتعيين محاسباً قانونياً – شركة أنكورا كونسالتينج الأمريكية -، لبحث مصير أموالهم التى تعهدوا بها لصالح أحد صناديق أبراج للرعاية الصحية، وذلك بعدما تأخرت الأخيرة فى استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها فى شهر أبريل 2016، بغرض بناء مستشفيات فى عدة دول، ما أرجعته الصحيفة للتطورات السياسية والاقتصادية بالعديد من الأسواق التى يستثمر بها الصندوق.

وعقب ذلك تصاعدت الأمور بشكل سريع، إلى أن وصلت إلى قيام مجموعة أبراج، بإجراء تغييرات إدارية واسعة، تضمنت خروج عارف نفقى، مؤسس المجموعة من الإدارة التنفيذية، مع بقائه عضواً بلجنة الاستثمار العالمية.

وتدير «أبراج جروب» استثمارات بنحو 8.1 مليار جنيه، ولديها أكثر من 200 استثمار، و20 مكتب تمثيل، وتتواجد بأسواق أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، وأسيا، وجنوب الصحراء الأفريقية.

