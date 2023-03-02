بنك أوف أمريكا: سوق الذكاء الاصطناعي سيبلغ 900 مليار دولار خلال 3 سنوات

توقع «بنك أوف أمريكا» أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي إلى 900 مليار دولار بحلول 2026، مشيراً إلى قدرة هذا القطاع الجديد على زيادة حجم الاقتصاد العالمي بنحو 15.7 تريليون دولار بحلول 2030، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وأضاف البنك الأمريكي أن تطبيق الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» استغرق خمسة أيام فقط للوصول لمليون مستخدم، إضافةً إلى تسجيله مليار زيارة تراكمية خلال ثلاثة أشهر.

وعزا التوقعات لثورة شاملة يقودها الذكاء الاصطناعي إلى أسباب، منها القبول الجماعي غير المسبوق على مستوى العالم، واستخداماته التجارية الغزيرة، إلى جانب ما يعرف بإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات.

ويتوقع UBS Global Wealth Management نمو سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعي بمعدل سنوي مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.

وقالت سوليتا مارسيلي كبير مسؤولي الاستثمار لدى UBS: قد تكون تقديراتنا حذرة إذ أن النمو في النماذج اللغوية الكبيرة وغيرها من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يكون أسرع من توقعاتنا بالنظر إلى التطور على مستوى التعلم الآلي وقدرات التعلم العميق.