بنك «أوف أمريكا»: سحب 36 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات خلال أسبوع

قال بنك “أوف أمريكا” إن أموالا بقيمة 36 مليار دولار سحبت من صناديق الأسهم والسندات على مدى الأسبوع المنتهي الأربعاء، بسبب مخاوف على الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.

وتشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير الماضي، مما أفقد السوق حوالي 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أكبر.

وبحسب “روسيا اليوم”، قال محللون لدى بنك “أوف أمريكا”، إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر 2018.