بنك أوف أمريكا: المستثمرون سحبوا 37 مليار دولار من أوروبا والأسواق الناشئة

رويترزقال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن المستثمرين سحبوا أموالًا من أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية على مدى الشهرين الماضيين مع التأثير السلبي للمخاوف بشأن حرب تجارية.وأكد البنك أن نحو 24 مليار دولار سُحبت من صناديق الأسهم الأوروبية، و13 مليار دولار من أسهم الأسواق

رويترز





قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن المستثمرين سحبوا أموالًا من أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية على مدى الشهرين الماضيين مع التأثير السلبي للمخاوف بشأن حرب تجارية.

وأكد البنك أن نحو 24 مليار دولار سُحبت من صناديق الأسهم الأوروبية، و13 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، في الأسابيع الثمانية الماضية، في الوقت الذي كثّفت فيه الولايات المتحدة هجومها على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وفرضت واشنطن، اليوم، رسومًا على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وردّت بكين بالمِثل.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف فرض رسوم على سلع صينية تزيد قيمتها على نصف تريليون دولار في نهاية المطاف.

وفي أسبوع حتى الرابع من يوليو، سحب المستثمرون نحو 2.9 مليار دولار من الأسهم الأوروبية، ليستمر نزوح التدفقات من أسهم أوروبا للأسبوع السابع عشر على التوالي، فيما خسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة مليار دولار لتواصل تكبد خسائر للأسبوع السابع على التوالي.