بنك أبو ظبي الإماراتي يتقدم بعرض للاستحواذ على «هيرميس القابضة»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها خطابا من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بشأن رغبته الاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقالت الهيئة في بيان للمتعاملين بالبورصة، اليوم الأربعاء، إن السعر المبدئي للعرض 19 جنيها للسهم لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وفي سياق مواز، أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة أو (الشركة) عن تلقيها اليوم عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، بسعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم.

وقالت هيرميس في بيان إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروط بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجبارى على كامل أسهم الشركة، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكد العرض السمعة الطيبة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا إلى قوة فريق الإدارة والمستوى العالي للحوكمة، كما شدد العرض على أن موظفي الشركة هم عنصر حيوي في قدرة الشركة على النمو والمنافسة.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس يقوم حاليا بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.