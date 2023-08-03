بنك أبو ظبي الأول ينفي شطب قيده من سجل عضوية البورصة

نفى بنك أبو ظبي الأول مصر شطب قيده من سجل عضوية البورصة المصرية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك، في بيان له أنه لم يتم شطب عضويته بالبورصة وإنما تم تعديل وضعه من مسمى “فرع بنك أجنبي” ليصبح التوصيف الجديد “بنك مصري خاص”، وذلك بعد اكتمال الكيان الجديد بنجاح عقب الدمج مع بنك عودة العام الماضي، وهذا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية المعنية.

ويهيب بنك أبو ظبي الأول مصر بوسائل الإعلام والمنصات الإخبارية تحري الدقة في الأخبار المتداولة حول البنك وعملياته التشغيلية وإفصاحاته، ويؤكد أن جميع أخباره يعلنها في حينها بكل شفافية؛ تماشيًا مع استراتيجية الحوكمة التي يتبعها.