بنك أبو ظبي الأول مصر يستهدف 20% ارتفاعا في الأرباح و30% للإقراض خلال 2023

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، إن البنك يستهدف تحقيق ارتفاع بنسبة 20% في صافي الأرباح.

وأشار فايد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأعمال للبنك خلال 2022، إلى أن المستهدف في معدلات الإقراض سيصل إلى 30% خلال عام 2023، بالإضافة إلى تسجيل من 20-25% في الودائع.

وذكر فايد أن كفاية رأس المال سجلت 30%، وأن البنك يستهدف الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك إلى 25% بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن 41% من إجمالي عملاء البنك يستخدمون القنوات الرقمية، و35% من إجمالي المعاملات الرقمية، مشيرا إلى انضمامهم لشبكة المدفوعات اللحظية انستاباي من شهر تقريبا.