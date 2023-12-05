بنك أبو ظبي الأول مصر يحصل على جائزة الريادة في رقمنة مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن فوزه بجائزة “الريادة في رقمنة مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة” خلال فعاليات Mastercard EDGE 2023 الذي أقيم في دبي تحت عنوان “إعادة تصوّر معاملات الغد” بمشاركة خبراء قطاع البنوك لمناقشة الأساليب الناشئة ودورها في إعادة تشكيل منظومة المدفوعات الرقمية.

إطلاق منصة Access من بنك أبوظبي الأول مصر

وقال في بيان:”يأتي هذا الإنجاز خلال العام الأول من إطلاق منصة Access من بنك أبوظبي الأول مصر، والتي تم تدشينها في الربع الثالث من عام 2022، مما يبرز النجاح السريع للمنصة وإسهامها الملحوظ في قطاع المدفوعات الرقمية”.

وتمكنت منصة Access من بنك أبوظبي الأول مصر من إحداث ثورة في قطاع المدفوعات الرقمية عبر ما توفره من مجموعة شاملة من الخدمات تضم بوابة مدفوعات قوية، صممت لتلبي احتياجات سلسلة قيمة الكسب الشاملة، بما ساهم في حصول بنك أبو ظبي الأول مصر على مكانة رائدة فيما يخص تسهيل المعاملات بشكل سلس وآمن، وذلك إلى جانب خدمات روابط دفع ديناميكية، وإمكانيات الفوترة الإلكترونية.

وكان بنك أبو ظبي الأول مصر قد استهدف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التجارة الإلكترونية بشكل استراتيجي. ولا تمثل جائزة “الريادة في رقمنة مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة” دليلاً على التزام المنصة تجاه هذا السوق الرئيسي فحسب، بل ترسخ أيضًا مكانتها كرائدة في دعم هذه الشركات. وأثبتت إمكانات المنصة في تقديم حلول مدفوعات متنوعة وسريعة قدرتها على إحداث تأثير من خلال تزويد عملائه بمزايا لا مثيل لها في سوق يتميز بشدة المنافسة.

وإلى جانب نجاح الأعمال، ساهمت المنصة في الشمول المالي عبر دعم واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد على أهمية التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مستقبل التسوق عبر الإنترنت ويلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في العصر الرقمي، كما لعبت وحدة الأعمال المحكمة والعروض المتكاملة للمنصة في خدمات بوابة الدفع عبر الإنترنت دورًا محوريًا في تعزيز النمو المالي والشمولية.