بنك أبو ظبي الأول: ارتفاع صافي الأرباح إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية 2022

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن صافي أرباح البنك ارتفعت بمعدل نمو 129%، ليسجل 4.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2021.

وأضاف فايد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأعمال عن عام 2022، أن البنك كان حريصا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء على المستوى التنظيمي، أو الأداء المالي.

وأوضح أن الهدف كان ألا يؤثر الاستحواذ والاندماج الذي تم بين البنكين سابقا، أن يؤثر على النمو والتوسع وتحقيق الهدف الأساسي.

وكشف ارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 35%، لتسجل 140 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنة بـ 103 مليار جنيه بنهاية 2021.