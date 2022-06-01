بنك أبوظبي التجاري يطرح شهادتين جديدتين بفائدة 13.75% و14%

طرح بنك أبو ظبي التجاري” شهادتي ادخار جديدتين بعائد 13.75% و14%، لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت.

جاء ذلك تزامنا مع قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية له بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25٪% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

يتيج البنك شهادة الادخار الثلاثية أموالي 3 سنوات، ويكون الحد الأدنى للشراء 10000 ألف جنيه، تصل الفائدة السنوية الى 13.75% و يصرف العائد ربع سنوي، و فائدة سنوية 13.5 % يصرف العائد شهريا، على أن يكون للعميل إمكانية في الحصول على قرض او تسهيل ائتماني يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.

ويقدم بنك أبوظبي التجاري شهادة الادخار الثلاثية اكسلينسي (٣ سنوات)، ويكون الحد الأدنى للشراء 250000 ألف جنيه، تصل الفائدة السنوية الى 14% و يصرف العائد شهريًأ، و فائدة سنوية 13.5 %و يصرف العائد شهريا، على أن يكون للعميل إمكانية في الحصول على قرض او تسهيل ائتماني يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.