بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحا قبل الضرائب والمخصصات بقيمة 1.528مليار جنيه بنهاية سبتمبر

حقق بنك أبوظبي التجاري مصر صافي أرباح قبل الضرائب والمخصصات بقيمة 1.528 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وبمعدل نمو بلغ 65% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقال البنك في بيان له أن صافي الأرباح بنهاية الربع الثالث سجل 705 مليون جنيه بزيادة 87% عن نفس الفترة من العام السابق .

وأضاف أن بنك أبوظبى التجاري مصر يواصل تحقيق نمو كبير ومتوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع تسجيل ارتفاع كبير في مؤشرات الأداء المالي والحفاظ على معدلات الكفاءة و نسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو و يحقق إستدامة الأعمال ورضا العملاء في آن واحد.

ووفقا لنتائج الأعمال سجل إجمالي الأصول ارتفاعاً قدره 52% ليصل إلى 73.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021.

و أظهرت المؤشرات المالية أداءً متميزاً بشكل عام ، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.2% ،كما زاد كلاً من صافي الدخل من العائد بنسبة 47.5% و صافي الايرادات من الأتعاب و العمولات بنسبة 67.2% في نهاية الربع الثالث بالمقارنة بنهاية سبتمبر 2021 .

كما حرص البنك على تحقيق الكفاءة و التحكم في المصروفات مما أدى الى انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 4% بالرغم من الاهتمام بالاستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية و مواكبة خطة النمو.

وعلق السيد إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجارى – مصر قائلا : ” نمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف أن نكون البنك الأكثر تفضيلاً لعملائنا. وبالفعل، استطاع البنك تحقيق نمو قوي و مستدام و هذا ما عكسته مؤشرات الأداء المالي على مدار العام. و التي تشمل مواصلة تعزيز و تنويع الايرادات ، و تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل.

وأضاف “سجل البنك نمواً في القروض و في الوقت ذاته ، حافظ البنك على مكانته القوية و قدرته على تنمية ودائع العملاء ، حيث ارتفع كل من صافي القروض و التسهيلات الاتمانية للعملاء الى 28.7 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 35.3% ، كما سجل اجمالي ودائع العملاء زيادة 60% ليصل الى 65.6 مليار في نهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنهاية 2021 . وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% في حدود الحد الرقابي المقرر و بما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحة.

و أشار السويركي : ” يعطي البنك الأولوية للتحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية و تحسين مستويات الكفاءة. و في هذا السياق قمنا برقمنة العديد من المعاملات لتطوير خدماتنا الرقمية في وقت قياسي ، و التي لاقت استحساناً و تفاعلاً كبيراً من عملائنا حيث وصلت الزيادة في عددالمستخدمين 111% في نهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

و يعمل قطاع تمويل الشركات الكبرى في بنك أبوظبي التجاري – مصر على جذب عملاء جدد بقطاعات متعددة، هذا إلى جانب دعم للعملاء الحاليين في معاملاتهم اليومية وتطوير أعمالهم، بما يتواكب مع استراتيجية البنك التوسعية، وشارك البنك في تمويل عدد من المشروعات القومية الهامة و منها القطار السريع و كذلك في عدة عمليات توريق مما دفع اجمالي محفظة التوريق لتصل الى 3 مليار جنيه مصري ، و جدير بالذكر أن محفظة قروض الشركات الكبرى حققت نسبة نمو قدرها 50% في نهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2021. كما حقق البنك زيادة كبيرة في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 30% في نهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

كما يعمل بنك أبوظبي التجاري – مصر على التوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الإماراتية بها على المستوى الإقليمي، و حقق البنك زيادة في محفظة البطاقات بنسبة 86% منذ بداية العام . و تبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 8.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة ب 7.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 .

و حرص البنك على الحفاظ على جودة محفظة القروض و تنوعها ، حيث نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل الى 3.6% كما حرص البنك على تدعيم المخصصات التي ارتفعت بنسبة 34% بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بنهاية 2021.