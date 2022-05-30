بنك أبوظبي التجاري يتيح نظاما جديدا لإدارة النقد والمدفوعات الرقمية

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر (عضو مجموعة بنك أبوظبي التجاري) عن توسيع نطاق تعاونه مع شركة تيمينوس (SIX: TEMN) المتخصصة في البرمجيات المصرفية لتنفيذ نظام“Next-generation digital payments” لإدارة النقد والمدفوعات الرقمية والذي يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة مثل معيار آيزو 20022 و’سويفت جي بي آي’ على منصة تيمينوس المصرفية.

ويتيح النظام الجديد لعملاء البنك في قطاعى التجزئة والشركات حلولاً جديدة للمدفوعات المحلية والدولية لإتمامها بشكل لحظي من خلال قنوات الدفع المتاحة. ويعتمد بنك أبوظبي التجاري مصر على أحدث التقنيات التي تقدمها شركة تيمينوس وذلك لتطوير النظام الأساسي للبنك ومؤخراً رقمنة منظومة قطاع الخزانة. وسيتمكن البنك أيضاً من خلال الدمج بين منظومتي “تيمينوس للمدفوعات ” و”تيمينوس ترانزاكت”من رقمنة العمليات على كافة المستويات التشغيلية front, middle and back-offices.

وفي هذا الإطار، أكد إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، “يحرص البنك دائماً على تطبيق أحدث التقنيات وعقد شراكات مع أفضل مقدمي الخدمات. وأشار إلى أن هذا التعاون الجديد يُعد استمراراً للشراكة القائمة مع شركة تيمينوس لتطويرانظمة البنك التكنولوجية.

وأضاف: “إن اهتمامنا بتنفيذ حلول رقمية جديدة يأتي في إطار استراتيجية البنك لدفع التحول الرقمي والالتزام بالتطويرالمستمر وتقديم خدمات ترتقي للمستويات العالمية وتفوق تطلعات عملائنا واحتياجاتهم المتنامية.”

ومن جانبه، علق جان بول ميرغاي – رئيس المبيعات الدولية لدي تيمينوس:” أن بنك أبوظبي التجاري استطاع تحقيق سبقًا في قطاع الخدمات البنكية الرقمية بمصر وتقديم نموذجاً للبنك الرقمي الذي يوجه الابتكار لتلبية احتياجات عملائه. وبفضل خبراتنا العالمية المتنوعة ومعرفتنا بالسوق المحلي، سنعمل دائماً على تقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع استراتيجية البنك الطموحة للتحول الرقمى “.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبى التجاري مصر حقق انطلاقه سريعة خلال عامه الأول، حيث تم تصنيفه بأنه “البنك الرقمي الأسرع نموًا”، ومنحه جائزة “أفضل برنامج للتحول الرقمي” و”الأفضل في التميز التكنولوجي”، حيث زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبه 320% منذ سبتمبر 2020 وزيادة التحويلات والدفع عبر القنوات الرقمية بحوالي 50%.

وتعد منظومة “تيمينوس للمدفوعات ” منصة شاملة لإجراء المدفوعات بشكل فعال دون الحاجة إلى استخدام انظمة مختلفة. وتمكن هذه المنصة البنك من استمرار جهوده لتحسين مستوى التجربة المصرفية الرقمية لعملائه من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة مثل خدمات المدفوعات الفورية وخدمة طلب الدفع بسرعة وكفاءة، كما تعد منظومة “تيمينوس للمدفوعات ” API-enabled وتتوافق مع معيار آيزو 20022 والمنظومات التجارية.