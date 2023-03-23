بنك أبوظبي التجاري مصر ينضم لبرنامج الأمم المتحدة لتعزيز مبادئ تمكين المرأة

انضم بنك أبوظبي التجاري مصر لقائمة المؤسسات المشاركة في مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ لتعزيز مباديء تمكين المرأة وهي مجموعة من المبادئ التي وضعتها مؤسسة UN Global Compact وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتقدم هذه المبادئ إرشادات للمؤسسات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان وسوق العمل والمجتمع ككل.

تحسين الأداء المؤسسي



يستهدف

استراتيجية الاستدامة

من خلال انضمامه لهذه المبادرة إلى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، وتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، بالإضافة إلى تحسين الأداء المؤسسي؛ حيث يعزز الانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة التزام البنك باتخاذ الإجراءات المستقبلية التي تساهم في خلق قيمة حقيقية؛ من خلال الخبرة الواسعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع أنحاء العالم وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية المجموعة للاستدامة والتي تركز بشكل أساسي على 4 عناصر رئيسية هم (المناخ، الحوكمة، العملاء والمجتمع ، الموظفين) من خلال التركيز على تطوير بيئة أعمال أكثر إستدامة بشكل يحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة للعملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع ككل.