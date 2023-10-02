بنك «أبوظبي التجاري مصر» يفتتح أول فرع إلكتروني

أعلن عن افتتاح أول فرع الكتروني، والذي يطرح من خلاله البنك نموذجاً مبتكراً لفروعه من حيث التصميم والمواصفات بأحدث النظم التكنولوجية.

افتتاح أول فرع إلكتروني

وقال البنك في بيان إنه يحقق افتتاح هذا الفرع الجديد هدفين استراتيجيين في خطته؛ أولاً التوسع الجغرافي لتصل شبكة فروع البنك إلى 50 فرعا، موزعة على محافظات الجمهورية، وثانياً التوسع في الخدمات الالكترونية المتقدمة لتعزيز تجربة العميل المصرفية في نقلة نوعية بخدمات تكنولوجية وقنوات بديلة تواكب المعايير المطبقة عالمياً لجذب شرائح جديدة من العملاء.

وصرح ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر بهذا الصدد :”نلتزم بأن نكون البنك الأفضل لعملائنا ولذلك نولي الأولوية بتحقيق أفضل تجربة لهم. لهذا وضع البنك خطة عمل طموحة للتحول الرقمي تماشياً مع استراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري التي تعتبر رقمنة الخدمات هي محور فيصلي لتحقيق النمو والتميز.

وأضاف إننا بالفعل استطاع البنك منذ انطلاقه خلال الثلاث سنوات الماضية إطلاق مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية لعملائه من الشركات والأفراد، وهو ما حقق طفرة نوعية في خدمات البنك وجعله جديراً بالجوائز الدولية والإقليمية التي حصلنا عليها مؤخراً.

وتابع أن اليوم يأتي افتتاح هذا الفرع كخطوة جديدة لتعزيز تجربة العملاء ودعم احتياجاتهم وطموحاتهم من خلال تقديم كل ما هو مبتكر .

ويعمل البنك حالياً على نشر بصورة تدريجية هذا النموذج في فروع البنك المختلفة لنواصل دعم التحول إلى الخدمات الالكترونية والاعتماد على القنوات البديلة وتعزيز الشمول المالي.”

وتابع أن البنك حرص على اختيار موقع متميز للفرع الإلكتروني في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في مركز”5A” التجاري لتحقيق الانتشار للنموذج الجديد الذي يقدم تجربة غير تقليدية. ويتميز الفرع بتصميم عصري لتحقيق الراحة والسرعة والسهولة للعملاء، إضافة إلى أنه مؤهل لاستقبال ذوي الهمم.