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بنك أبوظبي التجاري-مصر يشارك فى معرض «Cairo ICT 2020»

تأتي في إطار حرصه الدائم على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية
الحسينى حسن 1:02 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 1:02 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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يشارك بنك أبوظبي التجاري-مصر، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، في الدورة الـ24 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وقال البنك إن مشاركته تأتي في إطار حرصه الدائم على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية المتعددة التي توفر للعميل البساطة والراحة والأمان في استخدام الخدمة المصرفية.

ويقدم أبوظبي التجاري مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية التي يأتي في مقدمتها خدمة ADCB Mobile Banking للأفراد والشركات، وكذلك خدمة الإنترنت البنكي اللذان يعتمدان على استخدام أحدث تكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكارًا وأمانًا لتسهيل جميع المعاملات البنكية للعملاء؛ لتتم في أسرع وقت وبأقصى درجة من السهولة والأمان.

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ويأتي ذلك إيمانًا من بنك أبوظبي التجاري، بأهمية تعزيز ونشر فكر الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، سواء عبر طرح المنتجات والخدمات المصرفية التي تناسب شرائح المجتمع المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة مميزة للعملاء، وكذلك المشاركة في الفعاليات ذات التأثير الكبير على القطاعات الاقتصادية الهامة، بما يدعم خطط النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

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ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وخلق مجتمع لانقدي، حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض، وهو ما يحد أيضاً من انتشار عدوى فيروس كورونا.

يذكر أن الدورة الـ 24 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، تنعقد بشكل “غير نقدي” للمرة الأولى من نوعها في مصر، وذلك من خلال خدمة Cashless المقدمة من شركة “كاش كول”، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني التي تأسست بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك ومجموعة “أم.دي.آي.سي” وصندوق التمويل “سكاش”، حيث تقدم خدمة Cashless منافذ للإيداع النقدي في نطاق المعرض ليتمكن الزوار والعارضين من شحن محفظتهم الإلكترونية لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات بسهولة، وكل ذلك من خلال خاصية الرمز التفاعلي (QR Code) أو إدخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقدًا.

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بقلم الحسينى حسن

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