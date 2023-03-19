بنك أبوظبي الإسلامى يتخارج من الشركة الوطنية للزجاج والبلور

قال محمد علي الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي مصر إن البنك تخارج من الشركة الوطنية للزجاج والبلور التي كانت مملوكه له.

وأضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر إعلان نتائج أعمال البنك عن العام الماضي أن الشركة تم بيعها بقيمة 231.5 مليون جنيه لصالح جمال الجارجي.

وأشار إلى أنه في إطار عمليات إعادة الهيكلة تم إحالة 350 موظف على المعاش المبكر وذلك في إطار البحث عن الكفاءة بغض النظر عن ارتفاع التكلفة.

وكشف أن البنك قام بعمل تصفية لنحو 15 شركة بالإضافة إلى تأسيس عدد من الشركات منها Adib finance التي تم إنشائها في 2019 بديلا لشركة Adib lease كما تم إضافة نشاطي التخصيم والتمويل العقاري تحت مظلتها.