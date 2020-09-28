بنك أبوظبي الأول و«البريد المصري» يوقعان مذكرة لتقديم خدمات الشمول المالي

تتضمن إتاحة صرف الحوالات الخارجية للمصريين العاملين في الخارج والرواتب والمعاشات للجهات المتعاقدة مع البنك

وقّع بنك أبوظبى الأول– مصر مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد “البريد المصري”، بهدف تحقيق الشمول المالي في المجتمع، بما يتماشى مع خطة الدولة الرامية لتحسين وتطوير قنوات الاتصال مع المواطنين، ما يسهل الحصول على الخدمات الأساسية على نحو يحقق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.

وقّع الاتفاق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى الأول– مصر، وشريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد– “البريد المصري”.

وبحسب بيان صادر من بنك أبوظبي الأولى- مصر تتيح مذكرة التفاهم الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، والتي يمكن من خلالها استقبال وصرف الحوالات الخارجية للمصريين العاملين في الخارج، وصرف الرواتب والمعاشات للجهات المتعاقدة مع البنك بواسطة بطاقات البريد.

كما تتيح مذكرة التفاهم إمكانية قيام البنك بتسويق وتقديم خدمة الإخطار والتحصيل للعملاء، الدفع عبر الهاتف المحمول “المحفظة الذكية”، وخدمات تحصيل وسداد مستحقات العملاء من الأفراد وخدمات الصرف والتحصيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخدمات الائتمانية، والخدمات البريدية التعاقدية مع البنك أو عملائه من الشركات.

مذكرة تفاهم بين بنك أبوظبي الأول والبريد المصري

وذكر البيان أن هذا التعاون سيؤدي إلى تنويع قنوات توصيل مختلف المنتجات المصرفية إلى العملاء من الأفراد، ونشر ثقافة الشمول المالي، والمساهمة في رفع الوعي المالي، وتخفيض تكلفة العمليات المصرفية مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات بكل سهولة، وتقديم خدمات مميزة ومتنوعة، وزيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق المصري، وتقديم خدمات مميزة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم، من بينها جمهورية مصر العربية.