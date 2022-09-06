«بنك أبوظبي الأول مصر» يشارك في  فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 تمهيداً للمشاركة في COP27



أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عن مشاركته في فعاليات “منتدى البيئة والتنمية 2022 .. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ COP27″، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022، بحضورٍ واسع من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، وبرعاية وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



وتأتي مشاركة البنك في إطار استراتيجيته الواعدة وإيمانه الراسخ بأهمية التطرق للقضايا البيئية ومحاربة تغيير المناخ، حيث يعمل بنك أبوظبي الأول مصر دائمًا على تعزيز المبادرات الخضراء بالقطاع المصرفي وخارجه. ولذلك يشارك البنك بصفته الراعي المصرفي الرسمي للمنتدى، والذي يسلط الضوء على الابتكار والتقدم في مجال حماية البيئة، والتحديات الرئيسية التي تواجه تغيُّر المناخ، علاوة على أفضل استراتيجيات التنمية المستدامة اللازمة.



و يسلط محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر ، خلال فعاليات اليوم الأول الضوء على أهمية دمج الجانب البيئي في جميع القطاعات العملية، وبالأخص القطاع المصرفي ودوره الفعال في سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، والتي تساعد المشروعات والمؤسسات في دمج الممارسات البيئية والمستدامة في مجال عملهم لمكافحة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيرات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

ويشارك شارغيل بشير، الرئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، في جلسة نقاشية بعنوان “المناخ والتمويل الأخضر” تقام في اليوم الثاني، وذلك لمناقشة دور تقديم التمويلات الخضراء في دعم وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة بما يدعم استراتيجية مزيج الطاقة وغيرها من المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتحدث بشير عن مساهمة مجموعة أبوظبي في تعزيز مبادرات تحييد الأثر الكربوني إقليميًا ومحليًا، فضلًا عن خططها المستقبلية في نفس الإطار من خلال بنك أبوظبي الأول مصر.